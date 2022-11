I progressi tecnologici cambiano il modo in cui le persone lavorano, accelerando i processi o creando efficienze. Tuttavia, esiste la possibilità che la tecnologia influisca sul nostro corpo, soprattutto a causa del suo uso frequente. In un progetto commissionato da TollFreeForwarding, gli esperti hanno avvertito che un uso eccessivo della tecnologia può creare deformazioni.

L’azienda ha collaborato con un designer 3D per progettare le immagini di un “essere umano del futuro“, che rivela problemi legati all’uso quotidiano della tecnologia. Il design del modello 3D, denominato “Mindy”, si è basato sull’uso costante di smartphone, laptop e altre tecnologie.

L’azienda prevede che l’uso eccessivo di oggetti tecnologici influisca sul modo in cui le persone si siedono e stanno in piedi. Guardare costantemente uno smartphone e lo schermo di un computer può alterare parti del corpo, inarcarsi e disallineare la colonna vertebrale. “Trascorrere ore a guardare il telefono affatica il collo e sbilancia la colonna vertebrale. Di conseguenza, i muscoli del collo devono fare uno sforzo extra per sostenere la testa“, ha affermato Caleb Backe, specialista in salute e benessere presso Maple Holistics.

Il modello 3D “Mindy”

Stare seduti per ore davanti a un computer può spingere il busto in avanti, oltre la linea dell’anca, quando entrambi dovrebbero essere in linea. Un’altra caratteristica è il “text claw”, chiamato anche sindrome del tunnel cubitale – una condizione che produce intorpidimento delle dita – causata dall’uso costante dello smartphone. Il termine è stato concepito per spiegare come la mano assuma la forma permanente di un artiglio tenendo continuamente il cellulare.

“Alcuni anni fa l’uso di Internet andava oltre l’ambiente di lavoro, ora abbiamo Internet nelle nostre mani. Tuttavia, il modo in cui teniamo i nostri telefoni cellulari può causare tensione in alcuni punti, creando un “artiglio del testo”, noto come sindrome del tunnel cubitale“, ha affermato Nikola Djordjevic.

Secondo il medico e co-fondatore di Med Alert Help, anche gli esseri umani del futuro potrebbero avere i gomiti a 90 gradi, a causa dell’uso eccessivo della tecnologia. Questa è un’estensione di “artiglio del testo”, entrambi segni distintivi della sindrome del tunnel cubitale. Il cambiamento fisico è causato dalla “pressione o allungamento del nervo ulnare, che scorre all’interno del gomito“.

La posa “Mindy” mostra l’effetto della tecnologia sul collo. “Quando si lavora al computer o si guarda un cellulare , i muscoli della nuca devono contrarsi per tenere la testa alta. Più guardi in basso, più i tuoi muscoli devono lavorare“, ha spiegato K. Daniel Riew, MD, NewYork-Presbyterian Och Spine Hospital.

Lo studio prevede che i futuri esseri umani avranno un cranio più spesso, per proteggere il cervello dalle radiazioni degli smartphone, e che svilupperanno una seconda palpebra per proteggere gli occhi dallo sforzo e dalla luce blu in eccesso derivante dall’esposizione agli schermi. “Gli esseri umani possono sviluppare una palpebra interna più grande per evitare l’esposizione a luce eccessiva, oppure la lente dell’occhio può essere sviluppata in modo evolutivo in modo da bloccare l’ingresso della luce blu ma non di altre luci ad alta lunghezza d’onda, come il verde, il giallo o il rosso“, ha detto Kasun Ratnayake, ricercatore dell’Università di Toledo.

La tecnologia è una risorsa enorme, ma è interessante sapere quale impatto potrebbe avere sul corpo umano nel tempo. Il rapporto mostra caratteristiche apparentemente sopravvalutate per rappresentare ciò che potrebbe potenzialmente accadere se la tecnologia viene utilizzata in modo eccessivo e i rischi associati.