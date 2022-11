In vista della Giornata mondiale contro l’AIDS, che si terrà il prossimo 1 dicembre, Apple ha deciso di lanciare una serie di iniziative volte a sensibilizzare le persone su questo tema ancora molto delicato. Lo scorso anno, per celebrare i 15 anni della collaborazione con (RED), tra le tante cose, l’azienda ha lanciato 6 quadranti per Apple Watch completamente rossi. Anche quest’anno, la mela morsicata farà qualcosa di simile. In arrivo il quadrante “Metropolitan” completamente rosso!

Il quadrante Metropolitan (RED) sarà disponibile al download ufficiale tramite il sito Apple appena l’azienda inizierà la promozione della campagna. Tuttavia, già da ora è possibile ottenerlo sfruttando una scorciatoia. Curiosi di sapere di che si tratta? Andiamo a scoprirlo insieme.

Apple Watch: come ottenere il quadrante Metropolitan (RED) in anteprima

Il quadrante Metropolitan è la novità di watchOS 9. La novità, quindi, non è il quadrante in sé, che è già disponibile su tutti gli Apple Watch con il nuovo update, ma la versione speciale completamente rossa di questo. Se vi piace e non riuscite ad attendere il suo rilascio, esiste un modo per ottenerla già. In che modo? Molto semplice, tramite un’App Clip. Tutto ciò che dovete fate per scaricarlo, quindi, è aprire l’app fotocamera dal vostro iPhone e inquadrare l’App Clip qui sotto per avviare il download.

Ricordiamo che è possibile scaricare il quadrante Metropolitan (RED) solamente sugli Apple Watch aggiornati a watchOS 9. Prima di procedere con la scannerizzazione dell’App Clip, assicuratevi di aver effettuato l’aggiornamento. Ricordiamo, inoltre, che il quadrante sarà disponibile per tutti sul sito Apple nei prossimi giorni. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

