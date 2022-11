Le donne affette da una forma di cancro aggressiva al seno hanno avuto accesso a un farmaco salvavita, dopo che il servizio sanitario nazionale, NHS, ha stretto un accordo con il produttore. Fino a 1.600 donne all’anno saranno in grado di ottenere pembrolizumab, che ha il potenziale per lasciare alcune di coloro che lo assumono completamente libere dal cancro.

Il farmaco, una forma di immunoterapia, alle donne con carcinoma mammario triplo negativo, che per il momento non ha molti trattamenti da cui attingere. Le pazienti con questa forma di cancro hanno una prospettiva di vita più breve rispetto ad altre forme della malattia. Inoltre è una forma particolarmente comune tra le donne di 40 anni, in quelle di colore e in quelle che hanno ereditato il gene BRCA.

Cancro al seno, il farmaco salvavita è stato approvato

Il lancio di un trattamento innovativo e potenzialmente salvavita per una delle forme più aggressive di cancro al seno è stata una notizia fantastica e ha rappresentato un momento estremamente significativo per le donne. Darà speranza a coloro a cui viene diagnosticata e impedirà al cancro di progredire, consentendo alle persone di vivere una vita normale e sana. L’organismo di vigilanza sanitaria, che consiglia al SSN su quali trattamenti siano efficaci e con un buon rapporto qualità-prezzo, ha dato il via libera al farmaco utilizzato insieme alla chemioterapia per ridurre un tumore al seno prima dell’intervento chirurgico, o da solo, dopo gli interventi chirurgici su adulti con triplo carcinoma mammario in fase iniziale negativa che sono ad alto rischio di recidiva.

Questo nuovo trattamento può portare alla scomparsa di qualsiasi forma di cancro identificabile prima di un intervento chirurgico, tanto che il paziente può ricevere un’intervento meno invasivo. Inoltre, riducendo significativamente la probabilità che il cancro al seno si ripresenti o si diffonda ad altre parti del corpo dove diventa incurabile cancro al seno secondario, questo trattamento porta la speranza precedente che più vite possano essere salvate da questa malattia devastante. Le prove di studi clinici mostrano che l’aggiunta di pembrolizumab alla chemioterapia prima dell’intervento chirurgico, quindi continuando con il solo pembrolizumab dopo l’intervento chirurgico, aumenta la possibilità che il cancro scompaia.

Aumenta anche il tempo prima che il cancro si ripresenti. Il fatto che il cancro al seno triplo negativo abbia un rischio più elevato di recidiva rispetto ad altre forme della malattia e la scarsità di trattamenti comprovati, ha contribuito a persuadere l’approvazione.

Foto di sandramu da Pixabay