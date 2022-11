Come molti di voi già sanno, WhatsApp ha deciso di portare a 1024 il numero limite di partecipanti ai gruppi. La funzione è comparsa per alcuni beta tester in queste settimane e, tra non molto, sarà disponibile per tutti. Come sarà gestire gruppi con tanti partecipanti? Bisognerà necessariamente farsi sommergere dalle notifiche? Fortunatamente, WhatsApp ha pensato ad una soluzione. Andiamo a scoprirla insieme!

I gruppi numerosi e rumorosi di WhatsApp presto non saranno un problema per nessuno. L’azienda ha intenzione di rilasciare per tutti una funzione in grado di silenziare, in maniera automatica, i gruppi con tanti partecipanti. Il fine ultimo sarà quello di ridurre le notifiche.

WhatsApp: meno notifiche superflue grazie alla nuova funzione

Non sempre ciò che la gente scrive sui gruppi WhatsApp è di nostro interesse. Con l’arrivo di gruppi sempre più numerosi, incappare in notifiche di cui non ci interessa minimamente nulla è molto più facile. Nell’ultima beta per dispositivi Android, l’azienda ha rilasciato una funzione che permette di silenziare automaticamente i gruppi troppo rumorosi. Un gruppo è pieno di partecipanti e sta inviando troppe notifiche? Nessun problema, WhatsApp lo silenzia e ti avvisa con un banner appena apri il gruppo. Poi, sarai tu a decidere se lasciare il gruppo in modalità silenziata o se riattivare le notifiche. Facile come bere un bicchiere d’acqua.

Come appena accennato, la funzione è attualmente disponibile solamente all’interno dell’ultima beta dell’app WhatsApp per dispositivi Android. Si tratta di una fase di test. Se tutto andrà per il verso giusto, arriverà per tutti nelle prossime settimane, insieme ai gruppi fino a 1024 partecipanti. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.