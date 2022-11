L’Australia è stato il primo paese ad approvare i trapianti fecali per la salute dell’intestino. Per questa tipologia di trapianto, i donatori devono soddisfare un elenco di condizioni e forniscono materiale genetico sano dai microbiomi. I microbi vengono raccolti e consegnati nel tratto gastrointestinale di una persona malata, dove è stato dimostrato che trattano condizioni come il batterio potenzialmente mortale Clostridium difficile colite.

I trapianti fecali al momento avvengono attraverso il colon, ma a quanto sembra tutto può cambiare e molto presto avverrà anche in forma orale. BiomeBank, ad Adelaide, è la prima azienda al mondo ad avere l’approvazione normativa per una terapia microbioma derivata da donatori. La Therapeutic Goods Administration ha concesso l’approvazione per i trapianti di microbiota fecale come biologico a basso rischio per il ripristino del microbiota intestinale nella gestione dei disturbi gastrointestinali.

Trapianti fecali, approvati per la prima volta in Australia per la salute dell’intestino

L’azienda farmaceutica ha affermato che il prodotto è stato provvisoriamente disponibile per i pazienti per diversi anni, ma la regolamentazione garantirebbe uno standard farmaceutico. Questa approvazione dovrebbe dare ai medici la sicurezza di poter trascrivere questa terapia. microbiomi umani, in particolare nei paesi occidentali, sono diventati sempre più impoveriti dai cambiamenti ambientali e dietetici. Gli studi hanno trovato collegamenti tra il microbioma e la salute mentale, il cancro, l’immunità, l’obesità e altre condizioni. L’approvazione del TGA è solo per il trattamento del C diff ricorrente , ma il team ha affermato di aver aperto un percorso per approvare le terapie del microbioma per altre condizioni.

C diff è un comune batterio intestinale che può diventare tossico e causare grave diarrea e malattie nelle persone vulnerabili. Si diffonde spesso negli ospedali e può essere resistente al trattamento. L’azienda farmaceutica ha costruito una libreria con ceppi di batteri provenienti da donatori per affrontare C diff e, infine, altri disturbi. È stata una sfida ottenere i donatori giusti da quando la pandemia si è placata. Sebbene le persone non fossero in grado di viaggiare, non stavano raccogliendo parassiti intestinali esotici e meno persone si ammalavano come effetto collaterale dell’evitare il Covid, quindi c’erano meno raffreddori o prescrizioni di antibiotici, che escludono potenziali donatori.

I buoni donatori a volte sono chiamati unicorni perché sono così rari. Devono essere sottoposti a screening e valutati come sani prima di effettuare una donazione in una stanza speciale per i donatori, dopodiché i ceppi batterici corretti vengono isolati e classificati. I donatori ricevono un piccolo compenso per il loro tempo. La fase successiva è stata quella di creare una versione artificiale di seconda generazione che può essere ampliata e portata nel mondo: colpire malattie specifiche. L’obiettivo principale è quello di creare una versione colta del prodotto. Una tale terapia avrebbe vantaggi nel senso che non avrebbe bisogno di donatori e sarebbe in grado di essere definita più da vicino nella sua composizione e anche scalabile in modo da poter fornire più facilmente un numero molto maggiore di pazienti.

Foto di Julien Tromeur da Pixabay