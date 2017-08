7 possibili caratteristiche che vedremo su Galaxy Note 8 e LG V30

in

Immagini di Galaxy Note 8 e LG V30, in queste settimane, ne sono trapelate sul web numerose e per darci il primo assaggio di quello che sarà lo smartphone che potremmo scegliere di acquistare. Tutto il chiacchiericcio sulla base di quello che le aziende hanno riportato e hanno deciso di far trapelare. Abbiamo raccogliere i principali sviluppi di quello che potremmo vedere dei due device.

Fotocamera posteriore con f/1,6 (confermata): consentirebbe immagini migliori in condizioni di scarsa luminosità;

Impermeabile: forse la stessa resistenza di LG G6.

Display OLED (confermato): il primo device LG con display OLED dal 2015.

Schermo che rileva la pressione o le vibrazioni riprodotte secondo interazione dell’utente: LG ha annunciato la tecnologia HD TouchSense®.

Display 6 pollici con curvatura ai bordi, senza smussature (suggerito da LG): non dovrebbe avere lo schermo curvo di Samsung Galaxy S8 o Galaxy S8 +, ma secondo quanto vociferato un display OLED.

Best Sound Amplifier (Quad DAC ESS): secondo a indiscrezioni, la società ha messo in atto su LG V30 un nuovo amplificatore ESS QUAD DAD.

Nessuna batteria rimovibile: voci trapelate hanno chiarito che non è il caso di aspettare una batteria rimovibile.

Galaxy Note 8