Acer Chromebook 15: specifiche tecniche e prezzo | IFA 2017

In occasione dell’edizione 2017 dell’IFA di Berlino, al via in queste ore, Acer ha svelato in via ufficiale il suo nuovo Acer Chromebook 15, inedito dispositivo che va ad espandere, ulteriormente, la già ricca gamma di prodotti Chrome OS di Acer. Il nuovo Chromebook di Acer sarà commercializzato in Italia a partire dal prossimo mese di ottobre con un prezzo di partenza di 499 Euro.

Il nuovo Acer Chromebook 15 presenta un display 15,6 pollici, diagonale che caratterizza gran parte dei notebook presenti sul mercato, con risoluzione Full HD, migliore, quindi, dei pannelli HD che troviamo, di solito, in questa fascia di prezzo. Alcune varianti del nuovo Chromebook integreranno un pannello touch.

A completare le specifiche tecniche del nuovo Acer Chromebook 15 troveremo un processore Intel Celeron dual-core, per la variante base, o un più prestante Intel Pentium quad-core per il modello top. In entrambi i casi la dissipazione è di tipo fanless. Tra le specifiche spazio a 4 o 8 GB di memoria RAM e a 32 o 64 GB di storage interno.

Il nuovo Acer Chromebook 15 presenta una scheda di rete Intel Wireless-AC con supporto allo standard IEEE 802.11ac, connettività Bluetooth 4.2, ed una ricca dotazione di porte tra cui troviamo due USB 3.1 Gen 1 Type-C, due USB 3.0, un’uscita HDMI, un lettore SDXC e un jack per cuffie. A garantire buone prestazioni audio ci penseranno, inoltre,due altoparlanti integrati nella scocca. Da notare, inoltre, che il dispositivo presenta una tastiera retro illuminata, una caratteristica rara per questa fascia di prezzo.

Ulteriori dettagli in merito al debutto sul mercato del nuovo Acer Chromebook 15 arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni.