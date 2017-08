Acer presenta i nuovi Swift 5, Swift 7 Black Edition e Spin 5 | IFA 2017

in

Dopo aver visto le novità per il mercato notebook di Asus, è tempo di concentrarsi su di un’altra protagonista dell’IFA di Berlino 2017 ovvero Acer che in occasione della fiera tedesca presenta i nuovi Swift 5, Swift 7 Black Edition e Spin 5 che arriveranno sul mercato italiano tra la fine di settembre ed il prossimo mese di dicembre.

Swift 5

Il nuovo Acer Swift 5 è un ultrabook caratterizzato da una scocca elegante realizzata in una lega di magnesio e litio e da un peso inferiore ad 1 kg. Il poggiapolsi è, invece, realizzato in una lega di alluminio e magnesio. La nuova generazione dello Swift 5 può contare sui processori Intel Core di ottava generazione e su di un display IPS multi-touch. Lo Swift 5 sarà in commercio entro fine anno al prezzo di 1.199 euro

Swift 7 Black Edition

Il nuovo Acer Swift 7 Black Edition è, senza dubbio, una delle principali novità di Acer per IFA 2017. Si tratta di un 2 in 1 fanless che integra una GPU dedicata, una Nvidia MX150 e può contare sulla tecnologia di raffreddamento proprietaria Dual LiquidLoop. Il dispositivo presenta un display IPS da 13,5 pollici con risoluzione di 2.256 x 1504 pixel, processori Intel Core i7 di ottava generazione e supporta la penna Wacom EMR con riconoscimento di 4.096 livelli di pressione.

Il nuovo Swift 7 arriverà sul mercato entro fine anno con un prezzo di listino di 1.999 Euro.

Spin 5

Ad IFA 2017 Acer presenta anche il nuovo Spin 5, un convertibile a 360 gradi, disponibile sia in versione con display da 13 pollici che da 15 pollici. Anche in questo caso troviamo processori Intel Core di ottava generazione affiancati da una scheda video dedicata, una GTX 1050 nel modello da 15 pollici. Entrambe le varianti dello Spin 5 supportano l’opzionale Acer Active Stylus.

I nuovi Spin 5 saranno in commercio da settembre con un prezzo di partenza di 999 Euro per il modello da 13 pollici. La versione da 15 pollici costerà, invece, 1.099 Euro.