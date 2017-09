Android 9.0 P già in test: arrivano i primi indizi sullo sviluppo del nuovo OS

in

Nel corso di queste settimane abbiamo avuto modo di affrontare il nuovo argomento Android 8.0 Oreo fornendo le informazioni essenziali circa le novità specifiche ed alcuni tricks utili che caratterizzerano il nuovo sistema operativo della casa madre di Mountain View.

A quanto pare però la società sta guardando ben oltre e c’è già chi parla dell’inizio di una fase di testing in-house sulle unità Google Nexus e Google Pixel Phone per gli ecosistemi Android 9.0 P.

Il portale che accoglie l’Android Open Source Project indica di fatto la presenza del tag identificativo “master-p” che fornisce l’informazione chiave circa il riferimento ad una fase di prova condotta sulle unità precedentemente menzionate. Si tratterebbe della nona release di sistema. Un sistema per il quale non si possono ovviamente avere informazioni circa quelle che saranno le presunte caratteristiche distintive per l’interfaccia grafica utente e le funzioni esclusive ad esso dedicate.

Google pare dunque si sia attivata con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia, allo scopo di rientrare entro i previsti limiti della roadmap per la concessione dell’OS al pubblico. Una release che dovrebbe giungere alla nostra attenzione soltanto nel corso dell’estate del 2018 a seguito del roll-out di una serie di Developer Preview da concedersi a partire dal periodo compreso tra Marzo ed Aprile 2018.

Ad ogni modo l’indicazione del riferimento alla nuova build Google Android 9 P non è l’unica novità rilevante emersa sul fronte delle innovazioni software dei sistemi mobile, ma si parla anche di dettagli inerenti l’uscita di una versione aggiornata ad Android 8.1 che presto equipaggerà le unità Pixel Phone e Nexus come anche i mobile device appartenenti alle famiglie Nokia, HTC e OnePlus.

Il rilascio di questa nuova versione, così come indicato all’interno dell’AOSP, seguiterà al rilascio sul mercato dei nuovi Google Pixel Phone 2 che di serie equipaggeranno gli OS Android 8. L’evento in programma il prossimo 5 Ottobre 2017 potrà certamente dirci di più sulle intenzioni di una società disposta a tutto pur di emergere anche nel campo dell’innovazione lato software delle funzioni e della sicurezza.

Voi che cosa ne pensate delle nuove piattaforme? Avete consultato i nostri approfondimenti sulle funzioni dell’OS? Seguiteci sui nostri canali e non perdetevi tutte le anticipazioni Google sul mondo Android.

FONTE