Come spedire i fiori online con una App

Ordinare dei fiori online non è complicato! Questa guida vi svelerà il modo più facile e veloce per effettuare un ordine e spedire dei fiori online.

Vi sarà sicuramente successo di voler inviare un presente ad un amica ma trovarvi geograficamente distanti. Avrete sicuramente pensato che ricevere dei fiori freschi non può che far piacere alla vostra amica, ma non avete mai effettuato un ordine simile a questo fino ad adesso.

E’ giunto il momento di fare il vostro primo ordine di fiori online.

Per prima cosa dovete scegliere il sito web di un’azienda che effettuata questo tipo di servizio. Andate su google e digitate: ordinare fiori on line. il primo sito che comparirà in data odierna sarà sicuramente quello di interflora.it poi floraqueen.it e altri come: italiainfiore.it, spediscifiori.it etc…

Quello che offre Interflora è un servizio che esiste da davvero tantissimi anni. Prima era solo via telefono, poi con lo sviluppo del web, è diventato un sito internet ed anche un App.

Infatti vi sono 4 modi per ordinare dei fiori online e con una comoda App:

Online su internet

Nel catalogo online si può scegliere fra tantissimi omaggi floreali, come piante, fiori ma anche articoli da regalo, da consegnare dove si vuole, in Italia, ma anche in tutto il mondo. Si può effettuare un ordine attraverso diversi metodi di pagamento.

Un volta effettuato l’acquisto Interflora invierà un email, all’indirizzo da voi indicato, con sia la conferma dell’esito del proprio ordine sia una copia stampabile dell’ordine con relativo numero identificativo.

Si potranno infatti ordinare diverse tipologie per ogni esigenza e consegnati a domicilio tipo:

Fiori per compleanni

Fiori o Mazzi di fiori

Bouquet di fiori

Fiori per funerali

Per laurea

Matrimoni

e tanto altro

Una volta scelta la “sezione” di interesse entrare nella pagina e scegliere il prodotto che si desidera.

Si aprirà una pagina simile a questa:

Scegliere la data di consegna e cliccare su “Continua”. Nella nuova pagina che si apre si sceglierà la località del destinatario, poi i dati del destinatario (nome, cognome, indirizzo, …). Si potrà allegare un biglietto personalizzato o scrivere delle note. Dare indicazioni speciali utili alla consegna. In una terza schermata andranno inseriti i dati del mittente e, se si hanno promozioni o codici promozionali, potranno essere inseriti. Nella medesima pagina si potrà scegliere la modalità di pagamento.

E’ possibile pagare la consegna dei fiori con:

carta di credito;

paypal;

postepay;

bonifico bancario;

conto corrente postale;

vaglia postale;

buono spesa Onshop- Lottomatica.

Una volta scelta la modalità di pagamento e inseriti tutti i dati richiesti, l’acquisto sarà terminato. Per conferma riceveremo un email dell’avvenuto pagamento e della conferma dell’ordine. Semplice e con pochi clic avremmo effettuato il nostro primo acquisto di fiori online.

Ordinare i Fiori con ujna chiamata telefonica:

Il telefono è il metodo tradizionale per effettuare un ordine con Interflora. Contattando il numero gratuito 800.63.88.96 è possibile infatti effettuare in maniera veloce un ordine. Dopo aver effettuato il numero digitale dalla tastiera il numero 1, il supporto di un operatore del customer care vi guiderà nell’ordine tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30 e anche la domenica dalle 8:30 alle 13:00. Mentre digitando il numero 2, si accedere al sistema automatico di ricezione ordini disponibile 24 ore al giorno e tutti i giorni. In questo caso una voce guidata vi aiuterà ad effettuare l’ordine scegliendo tra alcune proposte e inserendo tutti i dati necessari per completare il vostro acquisto.

In entrambi i casi, l’ordine viene trasmesso in maniera automatica ad un fiorista del gruppo Interflora che effettuerà la consegna all’indirizzo da voi indicato e nei tempi da voi stabiliti.

1800 affiliati al marchio Interflora nel mondo

Un fiorista del gruppo Interflora sarà a vostra disposizione per consigliarvi nella scelta dell’omaggio floreale più indicato alle vostre esigenze e provvederà ad inviare la vostra richiesta al punto vendita più vicino al vostro destinatario. Il fiorista poi, che ha ricevuto l’ordine, provvederà a realizzare in tempi brevi l’omaggio floreale, a confezionarlo in maniera elegante e consegnarlo, direttamente alla persona da voi indicata, compatibilmente con le vostre indicazioni fornite al momento dell’ordine. Potrete naturalmente accompagnare l’omaggio floreale da voi scelto con un biglietto personalizzato.

App Interflora

Interflora è disponibile anche in App. (disponibile sia per Android che per iOs) per ordinare comodamente da casa e in modalità mobile, dove e quando vuoi.