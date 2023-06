WhatsApp per iOS si aggiorna: ecco filtri, album e risposta rapida

WhatsApp è il servizio di messaggistica istantanea leader, quasi ogni possessore di smartphone conosce questa applicazione e la usa quotidianamente. Certo, non mancano le alternative, basta pensare a Telegram e WeChat, giusto per citarne un paio, ma nessuna applicazione ha raggiunto la diffusione di suo maestà WhatsApp.

Per gli utenti iOS ci sono grandissime novità in arrivo, nuove funzionalità che in queste ore stanno venendo rilasciata al pubblico. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tre nuove funzioni su WhatsApp

Le novità hardware e software arrivate nel corso della WWDC 2017 non sono le uniche grandi notizie per gli appassionati della Mela Morsicata, anche WhatsApp si vestre a nuovo.

– Filtri: gli utenti possono scegliere filtri da applicare a foto, video e gif prima di procedere all’invio. E’ un’opzione che chi usa Facebook conosce già bene. Per ora sono cinque gli effetti disponibili, ma è lecito pensare che ne vengano aggiunti altri nel corso dei mesi.

– Album automatici: questa funzione consiste nella creazione istantanea di un album all’interno di una conversazione quando si inviano più foto in un certo momento. Questo update evita eccessiva confusione nella schermata di conversazione e semplifica la visualizzazione delle foto.

– Risposta veloce: basta uno swipe verso destra su un determinato messaggio per utilizzare la risposta veloce, che conterrà la citazione del messaggio al quale intendiamo rispondere.

Fonte: skytg24.it