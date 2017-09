E’ ufficiale, Apple presenterà iPhone 8 il 12 settembre

Proprio poche ore fa avevamo detto che le notizie riguardo iPhone 8 si erano affievolite. Erano un paio di giorni infatti che non trapelava nulla di nuovo riguardo le caratteristiche del prossimo smartphone della mela morsicata. Ora si spiega il perchè. A sorpresa e senza nessun preavviso Apple ha inviato gli inviti alla stampa. L’evento è ufficiale. Non si parla più di supposizioni come è stato fatto fin’ora. E’ la prima conferma ufficiale della mela per quanto riguarda il prossimo iPhone 8. L’evento si terrà il 12 settembre. In linea con quanto si era pensato negli scorsi giorni. Possiamo finalmente dire che quanto detto dalla fonte francese settimana scorsa si è rivelato vero.

Sarà sicuramente un evento mozzafiato. Indiscutibilmente, lo stile Apple emergerà nel corso dell’incontro. Riteniamo che si tratterà di un appuntamento molto particolare. Questa data rappresenta tutto per l’azienda della mela morsicata. Verranno presentati i prodotti top dell’azienda di Cuperino, quelli che le permettono di registrare il fatturato da record, gli iPhone. Se tutte le indiscrezioni pervenute fino ad adesso riguardo lo svolgersi dell’incontro si rivelassero vere ci troveremmo di fronte ad una miriade di prodotti da osservare. Non sarà certo facile per la casa di Cupertino gestire il tempo a disposizioni, così come non sarà facile dare la giusta importanza a tutti i dispositivi che questa intende presentare.

Saranno indubbiamente tanti, non sappiamo se quanto detto risulterà essere vero, ma ciò che oramai è certezza è che sicuramente Apple cercherà di stupire. Sarà l’evento che festeggerà i 10 anni di uscita di iPhone. Ci aspettiamo che questo sia strabiliante. Non a caso gli iPhone quest’anno saranno tre. Solo uno rappresenterà il modello top deputato a celebrare l’importante anniversario. Noi, come tutti, lo abbiamo chiamato iPhone 8, ma il suo nome risulta ancora ad oggi incognito. Andiamo ora però a fare il punto della situazione riguardo l’evento e riguardo cosa potrebbe essere presentato.

Apple: tre modelli di iPhone quest’anno

Ci aspettavamo l’annuncio ufficiale di Apple in questi giorni. E infatti, è arrivato proprio nelle ultime ore. L’invito che è stato ricevuto da parte della stampa che sarà presente all’evento risulta essere in linea con lo stile Apple e riporta su di esso la frase: “Let’s meet at our place“. E’ questa la semplice frase che è stata utilizzata per introdurre un evento importantissimo per l’azienda. Se già la frase di invito può sembrare accattivante lo stesso discorso, vale per la location dell’evento. Questo si terrà infatti nel nuovo quartier generale della casa di Cupertino: “Please join us for the first-ever time at the Steve Jobs Theatre in Cupertino“. Una località di tutto rispetto che rende omaggio all’inventore di iPhone, Steve Jobs. Il giusto posto per poter celebrare un anniversario estremamente importante per l’azienda e per tutti i fan della mela morsicata.

Parliamo ora del protagonista indiscusso della serata e descriviamone brevemente le caratteristiche che dovrebbe avere. Come avrete capito, stiamo parlando di iPhone 8, ma non solo di lui, anche di iPhone 7s e iPhone 7s Plus. Tre modelli che dovrebbero differenziarsi fra di loro sia per caratteristiche che per dimensioni. Gli ultimi due, infatti, a livello di design dovrebbero ricalcare quello già visto sui modelli di iPhone 7 e iPhone 7 Plus. Novità sarà invece il nuovo modello con display borderless e dimensione intermedie tra il 7s e 7s plus. Non tutte le caratteristiche dei tre modelli sono ben note.

Il 12 settembre non solo iPhone

Di certo sappiamo molto riguardo iPhone 8. Questo sarà dotato di display OLED (iPhone 7s e 7s Plus continueranno ad avere un display LCD). Ma non solo, le dimensione dello schermo saranno ampliate, si arriverà infatti a 5.8 pollici. Non ci sarà più il tasto Home e di conseguenza addio al Touch ID.

Il comparto fotografico sarà mozzafiato, questo sarà dotato infatti di fotocamera posteriore doppia, non più orizzontale ma verticale. Sicuramente ci saranno dei miglioramenti rispetto alla fotocamera del modello precedente. Ciò che entusiasma di più però risulta essere il sistema di riconoscimento facciale di cui iPhone 8 sarà dotato. Pare infatti che sulla parte frontale del display saranno presenti vari sensori in grado di permettere una scansione 3D del volto anche in condizioni di assenza di luce. Infine ricordiamo che il sistema di ricarica subirà un miglioramento. Sarà possibile infatti caricare iPhone anche in modalità wireless fornendosi di un dock di ricarica.

Tanto entusiasmo per iPhone, ma questo non sarà l’unico ad essere presentato. Sono diverse settimane che si parla infatti dell’introduzione di nuovi prodotti. Andiamo per ordine, il primo che dovrebbe affiancarsi ai nuovi modelli di iPhone dovrebbe essere Apple Watch Series 3. Stando a quanto riportato dagli analisti questo sarà presentato proprio in concomitanza con i nuovi iPhone in due versioni differenti. Una con chip migliorato e migliorie minori, mentre un’altra, la più interessante, dovrebbe essere dotata di un modulo LTE autonomo. Per la prima volta quindi Apple Watch potrebbe definirsi autonomo rispetto ad iPhone. Invariato rimarrà il design che continuerà a mantenere la linea delle generazioni precedenti. Ribadiamo che non è certo che questi saranno presentati con iPhone 8. Diciamo solo che stando a quanto detto dagli analisti è molto probabile che accada.

Anche Apple TV 4K fa il suo debutto

Stesso discorso vale per quanto riguarda un altro prodotto che si pensa che vedrà la luce nel corso dell’evento. Questa volta parliamo di Apple TV. Vi abbiamo parlato negli scorsi giorni di un possibile ritorno di una nuova versione quest’anno. Le voci sono sempre più rumorose e tutte indicano che questo nuovo modello sarà presentato il 12 settembre.

Anche in questo caso non ci sarebbero consistenti news per quanto riguarda il design del nuovo prodotto. Questo dovrebbe ricalcare pienamente quello della generazione precedente. La novità del nuovo modello starebbe nel comparto interno. Pare infatti che questa supporterà per la prima volta la risoluzione 4K e il sistema HDR. Sarebbe quindi un grosso salto di qualità per il prodotto. Pare che Apple si stia impegnando negli ultimi tempi per trovare accordi con varie aziende proprio per portare prodotti cinematografici in 4K su Apple TV.

Ci vediamo il 12 settembre

“Ci vediamo il 7” era questa la citazione usata da Apple per introdurre l’evento di presentazione di iPhone 7 e iPhone 7 Plus dello scorso anno. Quest’anno il grande giorno è stato posticipato solo di poco. Ricordiamo che per tutti quelli che volessero seguire l’evento possono farlo in diretta, il giorno 12 settembre appunto, a partire dalle ore 19 italiane. Ovviamente noi seguiremo l’evento e vi proporremo tutte le notizie sui prodotti che saranno introdotti nel corso dell’evento.

E’ finalmente arrivato il momento di svelare l’intera verità su quelli che sono stati i prodotti tecnologici più discussi dell’anno. Tra circa 10 giorni potremo ammirare finalmente il grande capolavoro che, sicuramente, Apple avrà creato. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.

Fonte: Apple.com