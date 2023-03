Nonostante il nuovo iPhone 8 di Apple uscirà tra poco più di un anno, c’è grande curiosità da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori di sapere come sarà questo nuovo dispositivo. Questo sebbene il prossimo iPhone 7 di Apple dovrebbe portare con se novità molto importanti, con un miglioramento delle prestazioni del telefono e anche della fotocamera. Possiamo già dire che gli utenti che ipotizzano un radicale cambiamento del design già con l’iPhone 7 potrebbe rimanere molto delusi dal prodotto che nei prossimi giorni sarà presentato da Tim Cook e soci.

Secondo una serie di fonti credibili e in base ai diversi rumors che sono emersi nel corso delle ultime settimane, l’iPhone 7 di Apple, nel suo complesso, dal punto di vista del design, sarà molto simile agli ultimi modelli di Apple iPhone 6 e 6S. Ma per coloro che sono disposti ad aspettare fino 2017, diciamo subito che l’iPhone 8 di Apple si preannuncia essere un dispositivo incredibilmente intrigante.

Facendo eco delle speculazioni che arrivano dai soliti bene informati, un nuovo rapporto da Bloomberg ritiene che l’iPhone 8 (Apple potrebbe saltare la nomenclatura iPhone 7s ) non sarà più disponibile con un pulsante meccanico ‘Home’.

Apple è già al lavoro su una riprogettazione importante per iPhone 8 che uscirà nel 2017. Le principali modifiche che arriveranno si concentreranno sul display, rimuovendo il pulsante Home, secondo una persona vicina alla multinazionale di Cupertino, così come rivela il dossier. Secondo le fonti citate da Bloomberg, il tasto home su iPhone 8 sarà integrato nel display stesso, siederà a filo con il display, e riposerà in cima ad una serie di sensori sensibili al tocco e vibrerà quando viene premuto.

A sua volta, la vibrazione darà agli utenti l’illusione e la sensazione che il pulsante può essere premuto quando in realtà non è cosi. Può sembrare inverosimile, ma Apple ha già attuato uno schema simile sui trackpad utilizzati sulla sua linea di MacBook.

Leggi anche: iPhone 8: Apple potrebbe eliminare il tasto Home nel 2017

Sempre a proposito di questo futuro dispositivo si vocifera anche che Apple con l’iPhone 8 introdurrà un terzo modello di iPhone con un display OLED curvo. A questo punto, però, non è ancora chiaro se tutti i modelli di iPhone 8 saranno caratterizzati da un display curvo o questa sarà la caratteristica solo di uno dei 3 modelli che arriveranno.

Così come mettono in evidenza numerosi aspetti del settore l’iPhone 8 sarà molto diverso dai suoi predecessore, esteticamente parlando. A quanto pare l’intera faccia del nuovo ‘melafonino’ sarà display. Inoltre il sensore Touch ID sarà in qualche modo incorporato nel display. La fotocamera frontale in qualche modo sarà integrata nel display.

Infine è interessante notare che, un rapporto redatto da Nikkei comparso quest’anno ha affermato che Apple è stato inizialmente intenzionata a lanciare un modello OLED di iPhone nel 2018 prima di decidere di accelerare la roadmap del prodotto al fine di “compensare uno stallo imprevisto delle vendite di iPhone.