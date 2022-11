Presto parlare degli iPhone 15 che usciranno sul mercato tra circa un anno? Assolutamente no! Già da ora sappiamo che Apple lancerà nuovamente 4 iPhone nel 2023. Ci sarà, però, una novità di cui si parla da diverse settimane. Quella che conosciamo oggi come versione “Pro Max” verrà sostituita da una nuovissima versione “Ultra”. Il prezzo di questa, a detta degli ultimi rumors, sarà molto alto.

Già iPhone 14 Pro Max, nel nostro paese, ha un prezzo più alto rispetto al Pro Max dell’anno precedente. Il suo successore, il 15 Ultra, non si fermerà, anzi, probabilmente stabilirà un record. Cosa dobbiamo aspettarci?

iPhone 15 Ultra: pronti a sborsare cifre da capogiro?

Il 14 Pro Max di quest’anno vi sembra troppo costoso? Allora aspettate di vedere cosa Apple ha in serbo per il prossimo anno. La mela morsicata prospetta di lanciare uno smartphone dalle caratteristiche premium. Parliamo di qualcosa di superiore al Pro che l’azienda chiamerà “Ultra”. Le caratteristiche saranno esclusive di questo solo modello e, a ragione di ciò, costeranno ad Apple più del solito. Ciò, significa che il prezzo di mercato del dispositivo sarà decisamente più alto di quello degli attuali Pro Max. Pronti a sborsare cifre da far girare la testa?

Ricordiamo che le previsioni vedono arrivare sul mercato 4 differenti modelli di melafonino: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Ultra. Quest’ultimo, sarà la novità esclusiva. Se i rumors dovessero rivelarsi veri, il prezzo del modello base di iPhone 15 Ultra potrebbe superare i 1500 euro! Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com