Siete tra coloro che hanno programmato di acquistare uno dei nuovi iPhone 14 Pro o Pro Max il prossimo Natale? Allora, questa potrebbe essere una brutta notizia per voi. Apple sta subendo dei forti ritardi di produzione. Se provate ad ordinare uno dei suddetti iPhone sul sito ufficiale Apple non riuscirete a riceverlo in tempo per Natale. Come mai questi forti ritardi?

Ebbene sì, scordatevi di acquistare gli iPhone 14 Pro su Apple Store se avete intenzione di riceverlo in tempo per Natale. A meno che non abbiate uno store fisico vicino casa, l’unica soluzione plausibile è quella di acquistare i nuovi melafonini in un negozio delle grandi catene di elettronica. E anche lì bisogna affrettarsi, le scorte dei melafonini non sono abbastanza per soddisfare la richiesta di tutti!

iPhone 14 Pro: il blocco Covid-19 ha causato ritardi non indifferenti

Ma come mai Apple è così in ritardo con la produzione dei suoi melafonini di fascia alta? La risposta sta nel blocco Covid-19 imposto nella fabbrica di Zhengzhou nelle scorse settimane. Questo, ha rallentato di non poco la produzione degli smartphone. Purtroppo, l’azienda non riuscirà a produrre il numero di dispositivi che si era prefissato qualche mese fa. Se volete avere uno dei melafonini Pro entro Natale, farete bene a muovervi già da ora. Come già detto, i negozi delle grandi catene di elettronica hanno disponibilità ancora di alcuni pezzi. La situazione, però, potrebbe presto cambiare.

Riguardo l’Apple Store, difficile che le cose cambino prima di Natale. Stando alle previsioni delle ultime ore, la situazione disponibilità si ristabilirà solamente con l’inizio del nuovo anno. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com