Il Black Friday è una delle pochissime occasioni in cui Apple decide di lanciare promozioni che permettono di acquistare i prodotti con uno “sconto”. Anche quest’anno. l’azienda ha deciso di fissare non una, ma 4 giornate di promozioni dedicate al famoso venerdì nero. Quali sono le sorprese? Scopriamole in anteprima!

Voglia di acquistare qualche prodotto Apple per il Black Friday? Allora forse vi conviene aspettare il Black Friday. Nelle giornate dal 25 novembre al 28 novembre, Apple regalerà ai suoi clienti una gift card del valore variabile in base al prodotto acquistato. In questo articolo andiamo a spiegarvi tutto nel dettaglio.

Apple: le promozioni del Black Friday nel dettaglio

Ebbene sì, anche per il Black Friday Apple ha deciso di distinguersi. L’azienda non proporrà uno sconto vero e proprio sui prodotti, ma regalerà una gift card per ogni acquisto dei prodotti selezionati. A quanto ammonta l’importo delle singole gift card? Scopriamolo insieme:

Gift card da 50 euro se si acquista iPhone 13, 13 mini, 12 o SE;

se si acquista iPhone 13, 13 mini, 12 o SE; Gift card fino a 75 euro se si acquista uno dei modelli di AirPods;

se si acquista uno dei modelli di AirPods; Gift card da 50 euro se si acquista Apple Watch SE;

se si acquista Apple Watch SE; Gift card fino a 50 euro se si acquista iPad Air, iPad mini o iPad;

se si acquista iPad Air, iPad mini o iPad; Gift card fino a 250 euro se si acquista un Mac;

se si acquista un Mac; Gift card fino a 50 euro se si acquista Magic Keyboard per iPad Pro o iPad Air, Smart Keyboard Folio, Apple Pencil (seconda generazione) o un alimentatore duo MagSafe;

se si acquista Magic Keyboard per iPad Pro o iPad Air, Smart Keyboard Folio, Apple Pencil (seconda generazione) o un alimentatore duo MagSafe; Gift card fino a 50 euro se si acquista Studio3 Wireless, Solo3 Wireless, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds o Beats Flex.

La promo sarà valida solo nei giorni 25, 26, 27 e 28 novembre sia negli store fisici che online. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com