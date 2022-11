Sono oramai 3 anni di seguito che Apple propone lo stesso design per i suoi smartphone. Un cambiamento è doveroso per attirare l’attenzione degli utenti. Da una parte c’è chi crede che Apple porterà avanti lo stesso design visto fino ad ora anche sui nuovi iPhone 15, dall’altra chi pensa che ci sarà qualcosa di speciale. Nelle ultime ore, stanno girando voci in merito al possibile arrivo di un design completamente diverso. Di che si tratta? Scopriamolo insieme.

E se il nuovo iPhone 15 avesse una scocca con i bordi arrotondati? Ebbene sì, è questo quello che dicono gli ultimi rumors. I nuovi melafonini potrebbero avere dei bordi che non saranno come quelli tondi di iPhone 11, ma semplicemente dagli angoli arrotondati come quelli dei nuovi MacBook Pro. Ma non sarebbe questa l’unica novità del design.

iPhone 15: non solo nuovi bordi, ma anche nuovi materiali

Il design della scocca potrebbe non essere l’unica novità dei nuovi iPhone 15, si vocifera anche che i modelli Pro e Ultra (il successore del Pro Max) avranno una scocca in titanio. Apple pensa di implementare il pregiato materiale su iPhone da diverso tempo, pare che il momento sia finalmente arrivato. Il titanio, oltre ad essere più resistente dell’acciaio, darà una senso ancora più “lussuoso” agli smartphone di fascia alta. In pratica, il prossimo anno potremmo trovarci tra le mani un melafonino completamente nuovo in tutto e per tutto.

Sicuramente è ancora presto per dare per buono quello che leaker e analisti dispensano ogni giorno. Manca ancora quasi un anno alla presentazione dei nuovi modelli di iPhone e tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Ciò che è certo è che anche il prossimo anno Apple lancerà 4 modelli differenti, due base e due premium. Tra i premium ce ne sarà uno con caratteristiche speciali che costerà un occhio della testa. Tutto il resto è ancora da scoprire. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com