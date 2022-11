Sono diversi giorni che gli utenti lamentano strani bug con iCloud per Windows. A dare il via alle lamentele, una serie di frequentatori del forum di MacRumors. Video registrati con iPhone e poi sincronizzati con il software di iCloud per Windows diventano impossibili da guardare. Ma non è tutto, c’è qualcosa di apparentemente più grave che spaventa tutti.

Non si capisce cosa sta accadendo ad iCloud per Windows, ciò che è certo è che sta facendo preoccupare non poco gli utenti. Pare che i problemi siano accentuati per i contenuti registrati con iPhone 13 Pro e iPhone 14 Pro. I file foto e video si corrompono e diventano impossibili da guardare nuovamente. In più, vengono sincronizzate foto di estranei. C’è da preoccuparsi?

iCloud per Windows va in tilt: Apple tace sulla faccenda

Ebbene sì, non solo i file video e foto si corrompono e non possono essere recuperati, ma compaiono sui dispositivi una serie di foto mai viste prima dagli utenti. C’è chi parla di foto di famiglie, di eventi e di bambini mai scattate con i propri dispositivi. Di chi sono? Sono foto appartenenti ad altri account? I dubbi sono tanti e le lamentele ad Apple non sono poche, ma l’azienda ancora non ha proferito parola a riguardo.

A quanto pare, al momento non c’è un modo per risolvere il bug, pur cancellando il software iCloud da proprio computer Windows, il bug persiste. Ciò fa capire, quindi, che si tratta di una problematica a livello dei server. Come andrà a finire la faccenda? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.