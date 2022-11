Apple sta lavorando ad una nuova generazione del suo smartphone entry-level, iPhone SE. Stando a quanto riportato online, il dispositivo dovrebbe arrivare in campo nel corso dei primi mesi del 2024. Nonostante siano diverse le notizie trapelate a riguardo, rimangono ancora 3 grossi dubbi. In questi articoli andiamo a fare il punto della situazione.

iPhone SE è sempre un successo. Anche se dotato di un design che non si può definire una novità, la sua potenza e il suo prezzo ridotto gli garantiscono un numero di vendite elevato ogni anno. Per la prossima generazione, gli utenti si aspetta grandi cambiamenti. Apple sarà all’altezza delle aspettative?

iPhone SE 4: 3 domande che tutti si fanno

Quali sono le cose che tutti si chiedono in merito ad un melafonino che uscirà solo nel 2024? Beh la risposta è molto semplice:

Quanto sarà grande il display?

Sappiamo che Apple sta valutando di portare in campo il design di iPhone XR per la prossima generazione di iPhone SE. Parliamo, quindi, di un design con bordi curvi e schermo con notch e senza tasto Home. iPhone XR ha un display da 6.1 pollici, ma non è detto che il nuovo SE seguirà la stessa strada. Stando alle voci online, Apple opterà per un qualcosa tra 5.7 pollici e 6.1 pollici. Quale sarà la scelta finale? Lo scopriremo solo vivendo.

Il display sarà OLED o LCD?

Anche su questo tema i dubbi impazzano. C’è, infatti, chi crede che Apple proporrà ancora una volta un display LCD per contenere i costi. C’è anche da dire, però, che oramai tutti i melafonini sono dotati di display OLED. Apple potrebbe decidere di portare la tecnologia anche sul modello entry-level per uniformare l’intera gamma.

Touch ID o Face ID?

Se iPhone avrà un design senza tasto Home significa che sarà dotato di Face ID? Non necessariamente! Sempre per una questione di contenimento costi, Apple potrebbe decidere di proporre nuovamente il Touch ID sul dispositivo implementandolo all’interno del tasto di accensione (come già successo su diversi iPad). C’è anche da dire, però, che oramai la tecnologia del Face ID è “datata” e avrebbe senso implementarla anche su un entry-level. Cosa sceglierà Cupertino lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

Ph. credit: Apple.com