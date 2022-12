Ricordare quando il noto analista Ming-Chi Kuo ha affermato che non ci saranno novità sostanziali per la fotocamera dei prossimi iPhone 15? A quanto pare si sbagliava! Secondo un recente report di Nikkei Asia, i nuovi melafonini, o almeno parte di questi, monteranno dei nuovi sensori fotografici che garantiranno scatti da urlo. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Le fotocamera degli iPhone è sempre stata elogiata. Sopratutto quelle delle varianti Pro, negli ultimi anni, stanno ottenendo recensioni più che positive da praticamente chiunque. L’anno prossimo, Apple non intende fermarsi. I nuovi iPhone 15 avranno dei nuovi sensori fotografici prodotti da Sony. I risultati saranno incredibili!

iPhone 15: cosa miglioreranno i nuovi sensori fotografici?

I sensori fotografici di Sony che vedremo sui nuovi iPhone 15 sono stati definiti da Nikkei come il top del top per quanto riguarda gli smartphone. Parliamo di un qualcosa che potrebbe far fare un grosso salto avanti agli iPhone. Sicuramente miglioreranno nettamente le foto scattate in scarse condizioni di luminosità e in condizioni non ottimali in generale. Inoltre, si vocifera che Apple migliorerà sensibilmente lo zoom per un risultato molto più dettagliato anche quando si vorrà catturare soggetti lontani.

Al momento, non ci è dato sapere quali saranno i modelli di iPhone che saranno dotati dei nuovi sensori Sony. Saranno tutti i modelli? Non crediamo. É molto probabile, piuttosto, che Apple decida di implementarsi solamente sulle varianti Pro e Ultra (il successore di iPhone 14 Pro Max). Sarà davvero così? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com