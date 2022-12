Si torna a parlare del tanto atteso visore AR/VR di Apple. Stando a quanto emerso nelle scorse ore online, il nuovo dispositivo avrà un sistema operativo tutto suo. Il nome, sembra essere già trapelato. A lanciare la bomba è stato Mark Gurman, si chiamerà xrOS. Cosa avrà di speciale? Cerchiamo di capirlo insieme.

Sono anni che attendiamo l’arrivo sul mercato di un visore marchiato Apple. Sembra che oramai siamo vicini a vederlo! Gurman ne è convinto, il visore arriverà in campo entro la fine del prossimo anno e Cupertino ha già pronto il sistema operativo dedicato, xrOS!

Apple xrOS: perchè un nuovo sistema operativo?

Perché Cupertino ha deciso di creare un nuovo sistema operativo per il suo visore AR/VR? Il motivo risiederebbe nella natura del prodotto. Il visore è qualcosa di completamente nuovo, di conseguenza, necessita di un sistema operativo a sé. Come accaduto con Apple Watch nel 2015, quando Cupertino ha lanciato watchOS, anche il visore avrà il suo sistema, xrOS. Come mai xrOS? Secondo Gurman “xr” starebbe per “extended reality” a simboleggiare la capacità del nuovo dispositivo di gestire diversi tipi di realtà (AR/VR/MR). Nelle scorse settimane, il nome xrOS è stato già registrato in diversi paesi da un’azienda di facciata, che dietro ci sia Apple?

Come abbiamo già detto, il nuovo visore ARVR di Cupertino dovrebbe arrivare in campo entro la fine del prossimo anno. Tra gli analisti, ce ne sono molti che sostengono che questo arriverà addirittura entro i primi sei mesi dell’anno. Quale sarà il prezzo? Sicuramente non basso, probabilmente superiore ai 2000 euro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: yankodesign.com