Si torna a parlare di iPhone 15 Ultra e del suo possibile costo. Proprio nelle scorse ore, sono trapelate online informazioni che sembrano confermare il prezzo esorbitate del dispositivo. A sganciare la bomba, il leaker LeaksApplePro, comunicando che il prezzo dei nuovi melafonini Ultra sarà di circa 200 dollari superiore a quello degli attuali iPhone 14 Pro Max. In Italia, quindi, quanto costerà? Tenetevi forte!

Se le previsioni del noto leaker dovessero essere veritiere, iPhone 15 Ultra costerà nel nostro paese più di 1700 euro per il modello base. Ebbene sì, il dispositivo si posizionerà nella fascia degli smartphone super costosi. D’altra parte, però, offrirà caratteristiche davvero esclusive. Andiamo a scoprirne alcune.

iPhone 15 Ultra: perché costerà tantissimo

1700 euro per il modello base potrebbero sembrare tanti, ma in realtà non lo saranno (forse). Il nuovo iPhone 15 Ultra sarà un dispositivo con caratteristiche premium mai viste prima sui melafonini. Si parla, ad esempio, di una scocca in titanio, di un sistema di fotocamere professionale, dell’arrivo della porta USB-C e non solo! Il modello base non partirà come i Pro da “soli” 128 GB, ma partirà direttamente da 256 GB. Tutto ciò, in parte, giustificherà il prezzo esorbitante.

Ricordiamo che iPhone 15 Ultra verrà proposto come sostituto del 15 Pro Max, quindi, avrà le sue stesse caratteristiche estetiche (display da 6.7 pollici), ma con un pizzico di premium in più. Il dispositivo verrà affiancato da altri tre melafonini più “economici”: 15, 15 Plus e 15 Pro. Tutti sono attesi per l’autunno 2023. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com