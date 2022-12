Novità super interessante in casa Apple! L’azienda ha appena lanciato una nuova app per tutti i suoi utenti. Si chiama Freeform ed è completamente gratuita. L’unica cosa che bisogna fare per ottenerla è scaricare l’ultima versione del software per iPhone ( iOS 16.2) per iPad (iPadOS 16.2) e Mac (macOS Ventura 13.1). A cosa serve Freeform e perché potrebbe cambiarti la vita? Scopriamolo insieme.

Freeform altro non è che una lavagna virtuale dalle possibilità illimitate. Così l’ha definita Apple in un comunicato ufficiale rilasciato nelle scorse ore. Lo scopo è quello di creare un luogo dove gli utenti possono racchiudere idee e file di ogni tipo per lavorarci, anche in compagnia, in qualsiasi momento!

Apple Freeform: personalizzazione allo stato puro

Le possibilità che offre Freeform sono davvero una marea. La lavagna può ospitare file di ogni tipo, dai PDF alle foto scattate con iPhone. I contenuti possono essere disposti visivamente nel modo in cui più si preferisce ed è possibile visualizzarne l’anteprima semplicemente facendo un doppio tap su di essi. Ma non è tutto, è anche possibile aggiungere appunti di ogni tipo a ridosso di essi (su iPhone e iPad è possibile anche scrivere e disegnare con le dita). La lavagna è dinamica, viene sincronizzata grazie ad iCloud su tutti i dispositivi e si estende man mano che si aggiungono nuovi contenuti! Se si condivide la lavagna con altri, questi automaticamente acquisiscono la possibilità di lavorarci su a loro volta. Il risultato? Un lavoro organizzato e dinamico sempre a portata di mano!

Come si aggiunge una persona alla lavagna? Semplice, basta condividerla via messaggi ed il gioco è fatto (numero massimo di 100 collaboratori). Grazie a FaceTime integrato all’interno dell’app, inoltre, è possibile avviare videochiamate con i collaboratori direttamente da lì così da poter lavorare e discutere della lavagna in maniera facile ed intuitiva! In pratica, Apple le ha pensate proprio tutte.

Quelle che abbiamo appena detto sono solo le caratteristiche principali di Freeform. Se ti interessa approfondire, ti rimandiamo al link del comunicato ufficiale di Apple dove puoi trovare tutto quello di cui hai bisogno! Resta in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com