Vi affascina il design del nuovo MacBook Air, ma non riuscite a farvi piacere il piccolo display da 13,6 pollici? Tenetevi forte! Stando a quanto dichiarato dall’affidabile analista Ross Young, Apple lancerà una nuova versione del portatile con display da 15,5 pollici! Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, pare che una variante “mega” di MacBook Air stia per arrivare in campo. Se ne vocifera da diverso tempo, ma ora le cose si stanno facendo più concrete. Young ha affermato che Apple avvierà la produzione dei pannelli nei primi mesi del 2023. Quando cadrà il debutto?

Apple: il nuovo MacBook Air con display da 15,5 pollici arriverà già nel 2023

MacBook Air è il portatile che si adatta ad ogni esigenza. Grazie ai super potenti processori Apple Silicon, è diventato a tutti gli effetti un portatile che ha poco da invidiare ai più costosi Pro. L’arrivo di una versione con display da 15,5 pollici permetterebbe ad Apple di accaparrarsi tutta quella fetta di utenti che vogliono un portatile Apple con un display grande, ma che non necessitano delle mastodontiche performance dei modelli Pro con display da 16 pollici. Bloomberg parla dell’arrivo del dispositivo da diverso tempo, puntando al 2023 come anno di lancio. Le affermazioni di Ross altro non fanno che rafforzare questa tesi. Se i pannelli verranno prodotti entro i primi mesi del 2023, il prodotto finito potrebbe arrivare in campo già nel periodo primaverile.

Al momento non si sa quali saranno le caratteristiche tecniche del nuovo MacBook Air. É probabile, però, che Apple mantenga pressoché le stesse del modello con display da 13,6 pollici lanciato qualche mese fa. La novità principale, appunto, sarà il display più grande. Il costo, probabilmente, si aggirerà attorno ai 2000 euro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com