Tra una cosa e l’altra, vi siete dimenticati di acquistare i regali di Natale e vi state chiedendo se siete ancora in tempo per mettere qualcosa sotto l’albero entro il fatidico giorno? Se si parla di prodotti Apple, la risposta è sì! Diversi prodotti, anche economici, sono disponibili all’acquisto sia online che in negozio. Scopriamo insieme le migliori proposte.

Ebbene sì, che abbiate un Apple Store vicino o meno, poco importa, avete ancora a disposizione un po’ di tempo per acquistare il vostro regalo di Natale perfetto. Certo, Apple ed economico non vanno d’accordo, ma vi sorprenderà scoprire che esistono proposte regalo a due cifre capaci di far contenti tutti gli appassionati!

Apple: i regali di Natale last minute

Precisiamo con il dire che se avete intenzione di acquistare il regalo sul sito ufficiale Apple, avete a disposizione davvero poche ore per portare a termine l’ordine. L’azienda, infatti, ha dato come termine ultimo il 21 dicembre per tutti gli articoli in stock. Se, invece, volete recarvi in negozio, avete tempo fino al 24, ovviamente, attenzione però alle disponibilità!

In questo articolo non abbiamo intenzione di riportarvi i classici regali che tutti già conoscete, quindi niente iPhone, iPad, ecc. Vogliamo soffermarci, piuttosto, sui piccoli regali che a prima vista non saltano alla mente, ma che possono fare un grosso effetto. Detto ciò eccoli:

1) HomePod

Decisamente il regalo economico più azzeccato da fare agli amanti del mondo Apple, HomePod è lo smart speaker della mela morsicata. Integrato perfettamente con l’intero ecosistema di prodotti può essere il regalo perfetto da fare sia ai ragazzi che a persone più grandi a soli 99,00 euro!

2) Cover ufficiali per iPhone

Un degno fan Apple apprezza sempre una cover progettata appositamente per il suo smartphone. Sul sito Apple, ma anche nei negozi è possibile trovare una vasta selezione di cover ufficiali (in silicone e in pelle) per tutti i modelli più recenti di iPhone. I prezzi partono da 45,00 euro!

3) Cinturini per Apple Watch

Stesso discorso delle cover, se colui a cui dovete fare il regalo ha un Apple Watch, allora sicuramente apprezzerà ricevere un cinturino nuovo di zecca ufficiale. Le possibilità tra cui scegliere sono davvero una miriade e i prezzi abbastanza contenuti. Si parte, infatti, da 49,00 euro.

4) Portafoglio Magsafe in pelle per iPhone

Decisamente un regalo originale, il portafoglio in pelle Magsafe è compatibile con tutti gli iPhone 12/13/14. Al costo di 69,00 euro è una chicca che molti fan della mela morsicata apprezzerebbero come regalo di Natale!

5) AirTag

L’accessorio dal costo ridotto perfetto per coloro che dimenticano sempre i loro oggetti da qualche parte. AirTag è il tracker ufficiale di Apple e permette di localizzare gli oggetti a cui è attaccato. Il suo prezzo è di soli 35,00 euro e può essere abbinato a portachiavi originali di diverso tipo!

Ph. credit: Apple.com