Negli scorsi giorni, diversi possessori di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max hanno lamentato la comparsa di strane linee gialle e arancioni sui display dei loro dispositivi. Di che problematica si tratta? I costosissimi melafonini hanno dei display difettosi? A quanto pare no, si tratta solamente di un fastidioso bug.

I poveri iPhone 14 Pro non hanno tregua, dopo il bug super fastidioso che ha afflitto le fotocamere nelle prime settimane dal lancio, ora ne arriva un’altro altrettanto fastidioso. Senza alcun motivo, il display sembra cospargersi di linee orizzontali gialle o arancioni. Al momento, purtroppo, non esiste soluzione!

iPhone 14 Pro: il bug verrà risolto con un aggiornamento iOS

Le testimonianze online non lasciano dubbi a riguardo, le fastidiose linee sono comparse, in tutti i casi, dopo l’aggiornamento degli iPhone ad iOS 16.2. Anche Apple stessa, in risposta ad una richiesta di assistenza, ha risposto che non si tratta di un problema hardware, ma “solamente” di un fastidioso bug software. Come abbiamo già detto, ad esserne afflitti sono parecchi utenti. Basta fare una piccola ricerca online per rendersi conto di quanto sia diffuso il fenomeno. Le foto presenti ad inizio articolo sono dell’utente del forum di MacRumors, Infernoqt e dell’utente Reddit u/1LastOutlaw. Da come si può vedere, le linee possono presentarsi in diverse forme.

Non essendoci una soluzione al problema, l’unica cosa che gli utenti con la problematica possono fare è stringere i denti e sperare che Apple rilasci al più presto un nuovo aggiornamento iOS. Con tutta probabilità, infatti, l’azienda risolverà il problema con il rilascio di iOS 16.3. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Infernoqt via MacRumors Forum e u/1LastOutlaw via Reddit