Se i tuoi auricolari AirPods danno problemi durante l’ascolto, non si collegano bene o non si caricano adeguatamente, non necessariamente significa che si sono rotti. La maggior parte dei casi in cui si verificano problematiche di questo tipo, si tratta solamente di bug facilmente risolvibili effettuando un semplice reset del prodotto! Come si fa? Scopriamolo insieme in questo articolo.

La procedura che andiamo ad elencare in questo articolo è utile anche nel caso in cui hai deciso di vendere gli auricolari. Il reset, infatti, implica la dissociazione del dispositivo e la riconnessione. Nel caso in cui si deve vendere il prodotto a qualcuno, basta seguire la procedura fino al punto in cui gli auricolari vengono scollegati dal dispositivo.

AirPods: effettuare il reset in semplici passi

Come abbiamo già accennato, effettuare il reset degli auricolari AirPods è davvero molto semplice. Tutto ciò che devi fare è seguire questa procedura:

Inserisci i due auricolari nella custodia di ricarica e chiudi il coperchio; Attendi 30 secondi; Apri il coperchio della custodia di ricarica e indossa gli auricolari; Da iPhone, apri l’app “Impostazioni”; Seleziona la voce “Bluetooth”; Tocca il pulsante “i” accanto agli AirPods e seleziona “Dissocia dispositivo” (salta il passaggio se gli AirPods non compaiono); Inserisci gli auricolari nella custodia di ricarica, ma non chiudere il coperchio; Tieni premuto il tasto di configurazione sul retro della custodia di ricarica per circa 15 secondi, fino a quando l’indicatore di luce nella parte frontale della custodia inizia a lampeggiare prima con luce gialla e poi bianca; Avvicina gli auricolari ad iPhone e ricollegali seguendo la procedura che compare a schermo.

Ph. credit: Apple.com