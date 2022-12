I numeri parlano chiaro, gli iPhone 14 e 14 Plus non sono particolarmente apprezzati dalla clientela. Se, infatti, da una parte i modelli 14 Pro e 14 Pro Max sono difficili da trovare e richiedono, a volte, delle settimane per la consegna, lo stesso non si può dire dei “fratelli minori”. A cosa è dovuta questa discrepanza? Cosa ha sbagliato Apple?

Stando alle ultime voci trapelate online, il colosso di Cupertino sarebbe realmente preoccupato per il futuro degli iPhone “base”. I nuovi 14, specialmente i 14 Plus, si sono rivelati un flop così grande che l’azienda starebbe valutando di cambiare strategia per il prossimo anno. Ciò significa che non esisterà un iPhone 15 Plus? Assolutamente no, però sarà molto diverso dal modello di quest’anno.

iPhone 15: cosa cambierà Apple per renderlo più appetibile

A quanto pare, Apple sta valutando diverse opzioni per rendere più appetibili i melafonini base del prossimo anno. In primo luogo, l’azienda starebbe pensando ad una riduzione del prezzo di listino. Ebbene sì, i prossimi iPhone potrebbero partire da un prezzo decisamente inferiore a quello dei 14. Si parla di circa un centinaio di euro in meno rispetto ad ora. Parliamo, senza dubbio, di un’opzione che potrebbe dare la giusta spinta ai modelli del prossimo anno. L’altra, invece, riguarda il design. Apple starebbe seriamente valutando di proporre un nuovo design per i melafonini di modo da renderli “diversi” e quindi più desiderabili. Ricordiamo, infatti, che una delle critiche più grandi ricevute da i modelli 14 e 14 Plus riguarda proprio la loro grossa somiglianza con i modelli 13. Che un restyling basti a salvare i modelli del prossimo anno?

In linea generale, sembra essere certo che Apple si muoverà in modo da lanciare degli iPhone 15 “base” ben differenti da quelli originariamente immaginati. Nonostante la variante Plus sia la meno venduta in assoluto, al momento, non esiste l’ipotesi che venga tagliata fuori. iPhone 15 Plus sarà realtà! Si spera, però, che avrà un successo maggiore rispetto al suo predecessore. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.