Il 2023 sarà un anno pieno di novità per il sistema operativo di iPhone, iOS. Apple, infatti, ha annunciato che arriveranno in campo una serie di funzioni molto interessanti. Non parliamo di iOS 17, del quale sappiamo pochissimo, ma di chicche in arrivo con i prossimi aggiornamenti di iOS 16. Curiosi di sapere di che si tratta? Scopriamolo insieme!

Nelle scorse ore, il noto sito macrumors.com ha riassunto alla perfezione quelle che saranno le 7 novità di iOS, già annunciate da Apple, che arriveranno in campo nelle prossime settimane sugli iPhone. Qui di seguito andiamo a riportarvele tutte!

iOS: 7 funzioni in arrivo nel 2023

1) Notifiche push da Safari

Apple ha comunicato che nel 2023 sarà possibile ricevere notifiche push dai propri siti preferiti tramite Safari! Il tutto, allo stesso modo di quanto già accade per le app.

2) Apple Pay Later

Inizialmente disponibile solo per gli utenti residenti negli USA, Pay Later è la funzione che permetterà agli utenti di dilazionare il pagamento di un prodotto online o in-app tramite 4 transazioni di uguale importo da saldare in un massimo di 6 settimane. La cosa bella? Nessuna commissione e nessun interesse, tutto si potrà gestire dall’app Portafoglio!

3) Chiavi di sicurezza per Apple ID

Volete una protezione maggiore al vostro Apple ID? Bene, presto sarà possibile utilizzare le chiavi di sicurezza hardware di terze parti come fattore di autenticazione al posto del codice di verifica da un altro dispositivo Apple.

4) Conto di risparmio Apple Card

Risparmiare soldi non sarà un problema con il conto di risparmio Apple Card. Questo, permetterà agli utenti che utilizzano Apple Card di avere un conto di risparmio automatico per accumulare il loro cashback “Daily Cash” senza alcun tipo di commissione, minimo deposito, ecc. Il tutto sarà facilmente gestibile dall’app Portafoglio. Al momento del lancio, la funzione sarà un’esclusiva degli utenti residenti negli USA.

5) CarPlay di nuova generazione

La piattaforma CarPlay sta per arrivare in una veste tutta nuova. Apple ha già annunciato che saranno numerosi i veicoli supportati. Le novità in arrivo sono una marea, dal supporto multi-display al controllo del clima, ci sarà da divertirsi!

6) Protezione dei dati avanzata per più paesi

La funzione di protezione dei dati avanzata che estende la crittografia end-to-end a diversi ambiti di iCloud e già disponibile negli USA sta per sbarcare in una marea di nuovi paesi. Al momento, però, non ci è ancora dato sapere quali.

7) SOS emergenze via satellite in arrivo in più paesi

La tanto chiacchierata feature SOS emergenze via satellite lanciata con i nuovi iPhone 14 sta per arrivare in una marea di paesi aggiuntivi. La lista dettagliata dei paesi verrà comunicata al momento del lancio

