Brutte notizie per chi attendeva con ansia un nuovo modello di melafonino entry-level. Stando a quanto dichiarato dal noto analista Ming-Chi Kuo, Apple avrebbe avvisato i suoi fornitori di non avere più intenzione di produrre l’iPhone SE 4 atteso per il 2024. Dietro tale scelta, una serie di motivazioni. Scopriamole insieme.

Proprio qualche settimana fa abbiamo parlato di quello che poteva essere il futuro di iPhone SE. Design simile a quello di iPhone XR e nuove caratteristiche dovevano essere i punti di forza. Purtroppo, lo smartphone non arriverà entro il 2024. Apple lo ha momentaneamente cancellato dalla sua lista di produzione e, forse, arriverà più tardi.

iPhone SE 4: cancellato per le scarse vendite dell’attuale modello?

Pare che una delle motivazioni per la quale Apple abbia deciso di cancellare il nuovo iPhone SE 4 sia proprio il “basso” numero di vendite del modello attualmente in commercio. A quanto pare, Apple si aspettava numeri più grossi e, quindi, ha pensato bene di lasciare il dispositivo in stand-by per più tempo. Un altra grossa problematica che sembra affliggere Apple è quella del prezzo. Considerando gli aumenti degli ultimi tempi, il prossimo iPhone SE sarebbe dovuto costare più del modello attuale. Ciò, avrebbe reso il dispositivo ancora meno appetibile. Kuo ha confermato che lo smartphone è stato cancellato e non arriverà nel 2024. Tuttavia, potrebbe essere proposto in un secondo momento, forse nel 2025.

Ricordiamo che iPhone SE 4 sarebbe dovuto essere anche il primo Apple a testare dei chip 5G, invece che Qualcomm. Il fatto che Apple lo abbia cancellato fa intuire che molto probabilmente gli iPhone 16 continueranno a mantenere i chip della seconda azienda. Come evolverà la faccenda? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com