Nonostante siano passati pochi mesi dal lancio degli iPhone 14, già avete voglia di saperne di più degli smartphone Apple del 2023? Bene, siete nel posto giusto. Dovete sapere, infatti, che sono trapelate online quelle che sembrano essere le caratteristiche che sicuramente arriveranno sui prossimi melafonini. In questo articolo le andiamo a scoprire insieme!

Apple lancerà 4 smartphone nel corso dell’autunno del 2023: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (Ultra). Sul nome del modello più grande, che alcuni sostengono si chiamerà “Ultra”, ancora non ci sono conferme. Quello che è certo, però, è che avrà caratteristiche speciali. In realtà, tutti i melafonini avranno qualcosa di speciale. Ecco di che si tratta.

iPhone 15: le caratteristiche in arrivo sui dispositivi

Vi piace la Dynamic Island dei nuovi iPhone 14 Pro, ma i prezzi vi sembrano molto alti? Allora aspettate, quest’anno, Apple porterà la feature su tutti i nuovi modelli, anche quelli base. Dite definitivamente addio al notch, la famosa “pillola” sta per prendere definitivamente il suo posto. Tutti gli iPhone porteranno in campo una porta USB-C. Gli utenti la aspettano da tempo e c’erano ancora dubbi sul suo arrivo con la gamma 15. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate online, la novità arriverà su tutti gli iPhone già a partire da quest’anno! Infine, ci saranno interessanti novità per quanto riguarda la scocca del dispositivo. Il modello Ultra (o Pro Max) potrebbe finalmente essere il primo smartphone Apple con una scocca in titanio, ma non finisce qui, i tasti fisici del volume e di accensione verranno sostituiti con dei tasti virtuali sensibili alla pressione! Tale funzione potrebbe essere un’esclusiva solo dei modelli di fascia alta, tuttavia, ancora non ci è dato saperlo con certezza.

Considerando che queste sono solo tra le prime novità trapelate in merito agli iPhone 15, possiamo già dire che gli smartphone Apple di quest’anno saranno un vero successo. L’unico antagonista nella faccenda potrebbe essere il prezzo. Apple riuscirà a mantenerlo uguale, o ci saranno altri aumenti? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com