Qualche settimana fa, vi abbiamo parlato di un fastidioso problema riscontrato da molti possessori di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Ovviamente, ci riferiamo al fenomeno delle linee lampeggianti sul display. Come avevamo già detto allora, il problema risulta essere esclusivamente di natura software, tuttavia, qualcuno ha ancora dei dubbi. In queste ore, a dire la sua è stata anche Apple! Ecco cosa ha detto.

Dopo che uno spende molto più di 1000 euro per un dispositivo si aspetta di avere tra le mani un qualcosa di perfetto. Purtroppo, con iPhone 14 Pro non è proprio così. Dobbiamo dire, infatti, che il melafonino di fascia alta di quest’anno sta avendo non poca sfortuna. Dopo i bug alla fotocamera, prontamente risolti da Apple, ecco che arrivano quelli al display!

iPhone 14 Pro: le linee gialle andranno via con un aggiornamento iOS

Apple ha confermato ufficialmente la presenza di una problematica software riguardante i display dei nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Sono state smentite, quindi, tutte le voci che vedevano puntare verso una problematica di tipo hardware. Tutti gli iPhone che attualmente presentano le famose linee lampeggianti sul display durante l’accensione potranno essere “riparati” semplicemente effettuando un aggiornamento software. Quando arriverà in campo? Davvero molto presto.

Ricordiamo che Apple risulta essere al lavoro su iOS 16.3 da diverso tempo, tuttavia, pare che questo non arriverà in campo prima di fine febbraio. A ragione di ciò, l’azienda potrebbe breve rilasciare iOS 16.2.1 per la risoluzione di questo e di altri bug minori. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Infernoqt via MacRumors Forum e u/1LastOutlaw via Reddit