Oggi, martedì 17 gennaio, potrebbe essere un grande giorno per i fan della mela morsicata. Stando ad una serie di indiscrezioni trapelate online nelle scorse ore, Apple potrebbe presentare, tramite comunicato stampa, dei nuovi prodotti. Al momento non ci sono conferme in merito a quali prodotti potrebbero arrivare. Un’idea, però, ce la siamo fatta. Ecco di cosa potrebbe trattarsi.

Ebbene sì, tenete gli occhi aperti se siete fan Apple perché nella giornata di oggi, probabilmente nel tardo pomeriggio, potrebbe arrivare in campo un nuovo comunicato stampa di Cupertino che annuncia l’arrivo di non uno, ma ben 2 nuovi prodotti. A nostro avviso, saranno i nuovi MacBook Pro di fascia alta. Ecco cosa avranno di speciale.

Apple: MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max in arrivo oggi?

Apple non aggiorna la fascia alta di MacBook Pro da più di un anno. Tutti sono in attesa di una rinfrescata dei dispositivi e, questa, potrebbe arrivare proprio oggi. I nuovi MacBook Pro di fascia alta, rispettivamente con display da 14 pollici e 16 pollici saranno esattamente uguali a quelli della generazione precedente. L’unica novità sostanziale dovrebbero essere i nuovi processori. L’azienda, infatti, dovrebbe portare in campo i nuovi processori Silicon M2 Pro e M2 Max che garantiranno ai portatili performance mai viste prima.

A sganciare la bomba in merito ai piani Apple, il noto leaker Jon Prosser con un tweet. Avrà ragione? Lo scopriremo molto presto. Se i prodotti verranno lanciati, i comunicati verranno rilasciati in questa pagina ufficiale Apple. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com