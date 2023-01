Si torna a parlare di iPhone 15 e del suo ignoto destino. Pare che siano trapelate online informazioni in merito a quello che sarà il design che caratterizzerà il dispositivo. Dopo ben 3 anni di bordi squadrati, Apple è pronta per portare in campo qualcosa di leggermente diverso. Di che si tratta? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Vi sembra ancora presto per parlare già di iPhone 15? Vi sbagliate! Sul web, le notizie sul dispositivo sembrano trapelare settimana dopo settimana. Secondo una delle ultime voci, Apple avrebbe deciso di optare per un design dai bordi più morbidi per il prossimo melafonino. Ciò significa che si tornerà al design visto per iPhone 11 e precedenti? Assolutamente no! Per avere la risposta, bisogna guardare molto più indietro.

iPhone 15: la scocca somiglierà a quella di iPhone 5C

Vi ricordate del primo iPhone super colorato, iPhone 5C. Ebbene sì, questo aveva una scocca molto particolare, squadrata dalla parte dello schermo e arrotondata nella parte posteriore. Un po’, se vogliamo, a quanto succede sui MacBook Pro di fascia alta. Tenetevi forte, perché pare che Apple voglia riportare in campo tale design sui nuovi dispositivi in arrivo questo autunno. Lo schermo avrà delle cornici ancora più sottile, ma la scocca, appunto, avrà delle linee più morbide. Pronti al cambiamento?

Ricordiamo che quanto appena detto è solo frutto di rumor. Come abbiamo già detto, mancano ancora diversi mesi al lancio della nuova generazione di iPhone 15 e, di conseguenza, tutto ancora può cambiare. Per un riscontro più preciso, non possiamo fare altro che sperare in nuovi sviluppi da parte dei leaker. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com