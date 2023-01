Volete acquistare un iPhone direttamente da Apple, ma non volete spendere la cifra che l’azienda chiede per iPhone 14? Una nuova interessante opzione è stata aggiunta dalla mela morsicata nelle scorse ore, gli iPhone 13 ricondizionati. Ebbene sì, Apple ha deciso di puntare ancora una volta sul mercato dei ricondizionati lanciando gran parte dei modelli dello scorso anno ad un prezzo speciale. Quanto si risparmia rispetto al nuovo?

Acquistare un iPhone da Apple porta con sé sempre una serie di benefici. Parlando nello specifico di prodotti ricondizionati, quelli venduti da Apple sono, ovviamente, certificati e possono essere considerati letteralmente pari al nuovo. Apple, infatti, controlla ogni componente del dispositivo e la sostituisce in caso di usura. La batteria, invece, è sempre nuova di pacca. Il risultato è quello di acquistare un dispositivo “nuovo” ad un prezzo scontato. A ragione di quanto appena detto, i 13 appena messi in vendita sullo store ufficiale possono rivelarsi una grossa occasione.

iPhone 13: i prezzi dei modelli ricondizionati da Apple

Non tutti, ma gran parte dei modelli di iPhone 13 sono stati messi in vendita da Apple sul suo store ufficiale nella sezione ricondizionato ufficiale. Non troviamo i 13 standard, ma 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max. Le scorte, trattandosi di modelli ricondizionati, sono abbastanza limitate. Qui di seguito, andiamo a riportare i prezzi dei vari modelli:

iPhone 13 mini

128 GB: 709,00 euro

256 GB: 819,00 euro

512 GB: 1009,00 euro

iPhone 13 Pro

128 GB: non disponibile

256 GB: 1109,00 euro

512 GB: 1309,00 euro

1 TB: 1499,00 euro

iPhone 13 Pro Max

128 GB: non disponibile

256 GB: 1199,00 euro

512 GB: 1389,00 euro

1 TB: 1589,00 euro

Tutti i modelli sono disponibili, fino ad esaurimento scorte, in varie colorazioni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com