Che Apple sia al lavoro su un dispositivo pieghevole lo sanno tutti da molto tempo. Nonostante passino gli anni, però, nulla di concreto sembra emergere a riguardo. Nelle scorse ore, qualcuno ha deciso di rompere il silenzio. Il noto analista Ming-Chi Kuo ha dichiarato che Apple potrebbe lanciare il suo primo dispositivo pieghevole nel 2024. Non sarà un iPhone come in molti speravano, ma un iPad!

Ming-Chi Kuo è famoso per aver predetto molte caratteristiche dei prodotti Apple prima della loro presentazione ufficiale. Nelle scorse ore, l’uomo ha voluto sbilanciarsi su un tema molto delicato, quello dei dispositivi pieghevoli della mela morsicata. Secondo lui, un iPad pieghevole arriverà nel corso del 2024. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

iPad pieghevole: il dispositivo della rivoluzione arriverà nel 2024?

L’analista ha affermato che il 2023 non sarà un anno speciale per iPad. Secondo lui, nei prossimi 9-12 mesi, Apple non lancerà nessun nuovo modello e l’intera gamma subirà una diminuzione delle vendite di circa il 15%. Per una ventata d’aria fresca bisognerà aspettare il 2024. Apple lancerà non uno, ma due nuovi iPad nel 2024, uno sarà una rivisitazione del mini, l’altro sarà un rivoluzionario iPad pieghevole! L’analista non ha voluto sbilanciarsi su quelle che potrebbero essere le caratteristiche di quest’ultimo prodotto. L’unica cosa che si è limitato a dire è che questo sarà dotato di un cavalletto in fibra di carbonio prodotto da Anjie Technology.

Si parla di un dispositivo pieghevole Apple da oramai diversi anni. Che il colosso di Cupertino sia finalmente arrivato ad un punto in cui è soddisfatto della tecnologia a tal punto da lanciare il suo primo dispositivo del genere sul mercato? Lo scopriremo molto presto. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.