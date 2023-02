Si torna a parlare di Apple e della misteriosa funzione di ricarica inversa su iPhone. É risaputo da tempo che i melafonini, da iPhone 12 in poi, montano tutte le componenti necessarie per farla funzionare, tuttavia, Apple continua a silenziarla, anche su iPhone 14. Una fonte vicina a 9to5Mac ha dichiarato che l’azienda avrebbe voluto lanciare la funzione già sui 14 Pro e Pro Max. Cosa l’ha bloccata?

Ebbene sì, Apple sta ancora progettando di portare la ricarica inversa sui suoi smartphone. La fonte ha affermato che l’azienda aveva progettato di introdurre la feature come novità sugli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Purtroppo, però, un problema inaspettato ha costretto la casa a fare marcia indietro.

iPhone: Apple continua a sviluppare la ricarica inversa

Nonostante Apple non abbia ancora trovato il giusto compromesso per portare in campo la ricarica inversa, non intende gettare la spugna, la funzione è ancora in fase di sviluppo. A confermarlo, sempre la stessa fonte citata da 9to5Mac. Ma come mai Apple necessariamente portare in campo la ricarica wireless sui suoi smartphone? Semplice, per dare una marcia in più a tutti i suoi accessori ricaricabili wireless. Pensate, ad esempio, come sarebbe comodo poter ricaricare i propri AirPods semplicemente poggiandoli al retro del proprio iPhone. Mai più auricolari scarichi!

Se Apple è ancora al lavoro sul portare la ricarica inversa su iPhone, ciò significa che arriverà quest’anno con la gamma 15? Purtroppo non possiamo saperlo. Ciò che è certo, è che Apple non la lancerà se non sarà completamente perfetta. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com