Si torna a parlare di iPhone 15 Ultra e della sua possibile scocca rinnovata. I rumor parlano di un qualcosa di molto differente rispetto a quanto visto sugli iPhone 14. Proprio in questi giorni, un designer ha deciso di pubblicare il suo concept del dispositivo. Il risultato che ha ottenuto è davvero strabiliante.

Si chiama Jonas Daehnert e sta facendo sognare i fan Apple con il suo concept di iPhone 15 Ultra. Qualche giorno fa, l’uomo ha pubblicato una serie di render su Twitter e, in pochissimo tempo, hanno fatto il giro del mondo. Il design a cui si ispira il suo iPhone 15 Ultra è proprio quello del nuovo Apple Watch Ultra. Andiamolo a scoprire insieme nel dettaglio.

iPhone 15 Ultra: design di Apple Watch Ultra e caratteristiche top

Il concept di Jonas non lascia spazio all’immaginazione. Viene mostrato il fronte e il retro del dispositivo. La scocca riprende in tutto e per tutto quella di Apple Watch Ultra con bordi spessi e arrotondati, display ampio, tasti laterali rinforzati e nuovo design per gli speaker. Nessun dettaglio è lasciato al caso, sembra davvero di essere davanti ad un’immagine pubblicitaria prodotta da Apple. Il designer non ha rilasciato informazioni in merito al materiale della scocca laterale, tuttavia, dai rumors sappiamo che potrebbe essere in titanio. Mentre, per quanto riguarda il retro, si tratterà di vetro.

Ricordiamo che iPhone 15 Ultra è atteso per il prossimo autunno e, a detta dei rumor, avrà, oltre alla scocca rinnovata, caratteristiche esclusive di alto livello come fotocamere professionali, sensori biometrici, batteria potenziata, display più grande e resistente di qualsiasi altro iPhone prodotto e chip Ultra. Sarà davvero così? Lo scopriremo solo vivendo. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Jonas Daehnert via Twitter