Vi ricordate quando vi abbiamo parlato del possibile arrivo di un nuovo MacBook Air con display più grande? Ci sono interessanti sviluppi a riguardo! Secondo Ross Young, CEO di DSSC, Apple sarebbe quasi pronta per annunciarne il debutto. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Lanciare due nuovi portatili di fascia alta sembra non essere bastato, Apple vuole fare qualcosa di più. Dopo anni che i fan lo chiedono, MacBook Air con display da 15 pollici sta per arrivare davvero. Ecco come sarà.

MacBook Air da 15 pollici: design compatto e potenza super

Ross Young ha sganciato la bomba sul portatile Apple più atteso degli ultimi tempi. Secondo l’uomo, l’azienda avrebbe già avviato la produzione massiva dei pannelli da 15.5 pollici che saranno montati sui nuovi MacBook Air. Ciò significa solo una cosa, i portatili stanno per essere annunciati. Poco sappiamo riguardo le caratteristiche, le voci indicano che non ci saranno particolari differenze con MacBook Air da 13 pollici lanciato lo scorso anno. Parliamo, quindi, di un design compatto ed elegante in varie colorazioni, un chip M2 potente (non è da escludere la possibilità di fare upgrade con il chip M2 Pro) e un display con notch da ben 15.5 pollici.

Apple non ha ancora confermato nulla in merito al dispositivo. Considerando l’avvio della produzione massiva dei display, però, non è da escludere un lancio del dispositivo entro la metà dell’anno (le voci puntano ad aprile). E il prezzo? Tenendo conto del costo del modello da 13 pollici (1529 euro), quello della versione da 15 pollici potrebbe aggirarsi intorno ai 2000 euro. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com