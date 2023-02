Negli scorsi mesi abbiamo a lungo parlato del possibile design di iPhone 15 e dei vari rumor a riguardo. Sicuramente ci sono tante cose che bollono in pentola, ma saranno davvero reali? La risposta è arrivata proprio poche ore fa! Il noto sito 9to5Mac è riuscito a mettere le mani sui modelli CAD dei futuri iPhone 15 Pro. Il design ufficiale svelato mesi prima del lancio! Scopriamolo insieme nel dettaglio.

La stragrande maggioranza dei rumors discussi nelle scorse settimane sembrano essere veri. I render pubblicati online da 9to5Mac mostrano un iPhone 15 Pro con design ben differente da quello di iPhone 14 Pro. Ci sarà un dettaglio che farà piacere a molti fan.

iPhone 15 Pro: il design è una vera bomba

I render pubblicati online da 9to5Mac sono stati creati dal designer Ian Zelbo. Per realizzarli, l’uomo ha utilizzato dei modelli CAD ufficiali che il sito americano ha ricevuto da una casa produttrice di cover che, per ovvie ragioni, è voluta rimanere nell’anonimato. I render lasciano poco all’immaginazione. iPhone 15 Pro avrà una scocca con bordi arrotondati, proprio come i nuovi MacBook Pro di fascia alta. Il retro rimarrà in vetro e la cornice rimarrà in acciaio. I tasti saranno, come hanno suggerito più volte i rumors, a stato solido. Il display avrà cornici di dimensioni ridotte rispetto a quelle di iPhone 14 Pro. Infine, per la gioia di molti, arriverà finalmente la tanto chiacchierata porta USB-C!

Apple non porta in campo un rinnovamento estetico di iPhone da ben 3 generazioni. Ciò che è in arrivo con iPhone 15 Pro può considerarsi a tutti gli effetti una bella ventata di aria fresca. Per ulteriori render del dispositivo vi rimandiamo al sito ufficiale di 9to5Mac.

Ph. credit: 9to5Mac.com