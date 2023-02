Si torna a parlare di Apple e del suo super chiacchierato visore AR/VR. Sono anni oramai che gli utenti lo attendono con ansia, quando arriverà sul serio? Stando alle parole del noto Mark Gurman di Bloomberg ci sono pochi dubbi, il visore potrebbe essere presentato nel corso della WWDC 2023. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Abbiamo più volte parlato della sfortuna che ha colpito il visore AR/VR di Apple. Se non ci fosse stata questa, il dispositivo sarebbe arrivato molto prima sul mercato. Nonostante tutte le peripezie, però, pare che sia finalmente arrivato il momento! Il prodotto vera svelato nel corso della WWDC 2023. Quando lo vedremo sugli scaffali?

Apple: il visore AR/VR in arrivo solo a fine anno

Secondo Gurman, Apple aveva inizialmente programmato di presentare il suo visore AR/VR nel corso del mese di gennaio, successivamente la casa ha deciso di posticipare il tutto ad aprile. Per una serie di problemi, però, pare che il visore non sarà presentato prima di giugno. A giugno, come ogni anno, si terrà la WWDC dove Apple mostra tutti i suoi ultimi software. Quest’anno, a sorpresa, potrebbe esserci anche il nuovo visore AR/VR. Ciò, ovviamente, non significa che Apple lancerà il prodotto subito dopo. Ciò che ci aspettiamo è che la casa lo presenti al mondo. Il lancio, se tutto andrà per il verso giusto, ricadrà negli ultimi mesi dell’anno.

Le scorte iniziali del visore saranno decisamente limitate a causa della loro complessità di produzione. Il prezzo non sarà di certo economico. Le voci parlano di una cifra intorno ai 3000 dollari. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: zelbo.nyc