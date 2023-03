iOS 16.4 sempre più vicino. Nelle scorse ore, Apple ha deciso di lanciare la seconda beta dell’attesa versione del sistema operativo. La beta è disponibile sia per gli sviluppatori che per gli iscritti al programma di beta testing gratuito. Quali sono le novità rispetto alla prima beta? In questo articolo andiamo a riportarle nel dettaglio.

Ebbene sì, Apple ha già lanciato la seconda beta di iOS 16.4. Ciò significa solo una cosa, la versione definitiva non è molto lontana. Se tutto andrà come previsto, infatti, dovremmo vederla arrivare entro le prossime settimane. Bando alle ciance, però, ecco le migliorie introdotte.

iOS 16.4: le novità della beta 2

Animazione all’interno dell’app libri

Con il lancio di iOS 16, Apple aveva deciso di rimuovere l’animazione per girare la pagina. Dopo le lamentele della maggior parte degli utenti, l’azienda ha deciso di riportarla in campo. In iOS 16.4 ci sono 3 opzioni di animazione: Curl, Slide e None. Il sistema ha impostata la Slide come predefinita, ma si può cambiare facilmente andando nelle impostazioni dell’app libri.

Apple Pay in Corea del Sud

La novità non riguarda gli italiani, ma è sempre interessante da citare. Il noto servizio Apple Pay è finalmente disponibile in Corea del Sud grazie ad iOS 16.4.

Apple Music Classical in arrivo

Questa non è una vera e propria novità, ma un’anticipazione. Sono stati scovati nei codici dell’update nuovi indizi in merito ad un nuovo servizio Apple, Music Classical. Questo dovrebbe arrivare e breve e permetterà agli utenti di ascoltare esclusivamente musica classica.

Impostazioni Always On

Con iOS 16.4 l’interruttore per disattivare/attivare la funzione Always On su iPhone 14 Pro è stato spostato nella sezione dedicata alla visualizzazione di sfondo e notifiche.

Nuova schermata iniziale Podcast

Podcast presenta una nuova schermata iniziale in cui riassume tutte le novità introdotte con l’update.

Copertura Apple Care

In impostazioni, nella sezione Generali>Informazioni>Copertura è ora possibile osservare un elenco dei propri dispositivi Apple con un’icona dedicata al loro fianco e le informazioni in merito alla loro copertura Apple Care.

