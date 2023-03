Un iPhone 14 dal colore giallo in arrivo a breve? É ciò che dicono i rumors delle ultime ore. Come ben saprete, Apple è solita lanciare un colore speciale di iPhone durante la primavera. Ad esempio, lo scorso anno l’azienda ha optato per due varianti di verde per iPhone 13 e 13 Pro. L’anno prima ancora, invece, è toccato al viola per iPhone 12 e 12 mini. Quest’anno, pare che la casa opterà per il giallo su iPhone 14 e 14 Max!

Ebbene sì, anche quest’anno Apple vuole rispettare la tradizione del colore “speciale” primaverile di iPhone. A lanciare per primo il rumor, è stato il noto sito Mac Otakara che ha dichiarato che l’azienda avrebbe optato per una variante gialla per le due versioni base di quest’anno, 14 e 14 Max. Sarà davvero così?

iPhone 14: la colorazione gialla non arriverà sui Pro

Le conferme dell’arrivo del nuovo colore sembrano essere molteplici. Pochissime ore fa, il noto sito 9to5Mac ha dichiarato di aver appreso da fonti sicure che il colore è in arrivo. Addirittura, si è sbilanciato sul possibile lancio della nuova versione, questa settimana! Tra pochi giorni, quindi, scopriremo la verità sulla faccenda. Pare che, a differenza di quanto accaduto l’anno scorso, Apple lancerà la nuova colorazione solo ed esclusivamente per le versioni base. I Pro non riceveranno nessun nuovo colore, ma mai dire mai.

Ricordiamo che anche l’anno scorso Apple ha lanciato la nuova colorazione di iPhone a marzo. Le probabilità che accada così anche quest’anno sono davvero molto alte. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: 9to5mac.com