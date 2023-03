Nuove voci sono emerse in merito ad un iPhone con Face ID e Touch ID implementati entrambi sotto il display. Pare proprio che Apple sia ancora intenzionata a portare tali tecnologie sotto lo schermo dei suoi smartphone. Nonostante stia avendo non poche difficolta nella realizzazione del progetto, un iPhone, e non solo, con queste caratteristiche arriverà nei prossimi anni.

Stando ad un recente report, Apple avrebbe avuto alcuni problemi con la produzione di un sensore necessario per implementare il Face ID sotto il display. Ciò ha costretto l’azienda a rimandare di un anno il lancio del primo iPhone con Face ID completamente nascosto sotto il display. Al momento, tale tecnologia è prevista per il debutto sugli iPhone del 2025! E che ne sarà, invece, del Touch ID?

Apple: il Touch ID tornerà in campo su iPhone in versione rinnovata

Anche per quanto riguarda il Touch ID sono trapelate interessanti notizie. Pare che Apple stia ancora sviluppando un modo per portare la tecnologia sotto il display senza renderla poco accurata, anzi, dandole qualche chicca in più. Ad oggi, lo sviluppo sembra essere ancora primordiali. Le previsioni vedono la tecnologia arrivare 1-2 anni dopo il lancio del Face ID sotto il display (2026-2027). Riuscirà Apple ad accorciare i tempi?

Ricordiamo che Apple ha già manifestato, su iPad, la volontà di riportare in campo il Touch ID (implementandolo nel tasto di accensione). Semmai le cose non andassero per il verso giusto, l’azienda potrebbe decidere di implementare il Touch ID nel tasto di accensione degli iPhone e di farlo coesistere con il Face ID. Una mossa del genere farebbe felici una marea di utenti. Che un iPhone di questo tipo sia vicino? Lo scopriremo solo vivendo! Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com