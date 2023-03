Nonostante manchino ancora alcuni mesi al suo debutto, le notizie in merito ai nuovi iPhone 15 e 15 Pro continuano ad arrivare come un fiume in piena. Nelle scorse ore, Ice Universe ha lanciato la bomba su Twitter, i modelli Pro di quest’anno saranno dotati di un display con cornici sottilissime. Tanto sottili che batterà i record!

iPhone 15 arriverà sugli scaffali il prossimo autunno. Secondo i rumors, la versione Pro sarà piena di novità hardware: nuove fotocamere, nuovi tasti a stato solido, nuovo processore super potente e molto altro. Oggi, scopriamo anche che le cornici del display saranno molto più sottili sui modelli Pro!

iPhone 15 Pro: le cornici del display batteranno i record

Ice Universe ne è sicuro, iPhone 15 Pro batterà il record per lo smartphone con cornici più sottili al mondo! Attualmente, il primato è di Xiaomi 13 con il suo display con cornici da 1.81 mm. iPhone 15 Pro, stando a quanto dichiarato, avrà cornici dello spessore di 1.55 mm. Parliamo di circa il 30% di spessore in meno rispetto alle cornici già sottili di iPhone 14 Pro. La differenza visiva sarà sostanziale. Guardare al nuovo display sarà un piacere per gli occhi.

Sicuramente iPhone 15 Pro sarà uno dispositivo da urlo. Considerando tutto quello che è emerso sul suo conto nelle scorse settimane, ci aspettiamo che sarà uno smartphone che batterà i record di vendite. Ci sarà, però, una nota dolente. Il prezzo, a causa di tutte le novità che arriveranno in campo, potrebbe aumentare ancora. Non sappiamo di quanto, ma non ci sorprenderebbe se si sfiorassero i 1500 euro per il modello Pro base. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com