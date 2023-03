Sono settimane che girano online voci in merito all’arrivo di tasti a stato solido sui nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Nelle scorse ore, nuove conferme di ciò sono arrivate dal noto ShrimpApplePro su Twitter. Questo, ha pubblicato dei nuovi render dei melafonini che mostrano quello che sarà il nuovo tasto a stato solido per il volume. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Pronti per ricevere una bella ventata di aria fresca? I rumors riguardo i nuovi iPhone 15 Pro dicono che si tratterà di uno smartphone molto differente rispetto ad iPhone 14 Pro. Molte dovrebbero essere le cose che cambieranno. Tra queste, anche il design con i tasti a stato solido! Scopriamo insieme come si potrà regolare il volume sui nuovi smartphone.

iPhone 15 Pro: un unico tasto a stato solido per regolare il volume

Dimenticatevi dei due tasti fisici per regolare il volume del vostro iPhone. iPhone 15 Pro e 15 Pro Max avranno un unico e lungo tasto a stato solido per regolare il volume. Di che si tratta? I tasti a stato solido non sono una novità sui prodotti Apple, neanche su iPhone. Ricordate il tasto Home “finto” introdotto su iPhone 7 e successivi? Quello è un tasto a stato solido. Non si tratta di un pulsante meccanico, ma di un tasto che sfrutta la pressione del dito per azionarsi. Sui 15 Pro basterà fare pressione su una delle due estremità del lungo pulsante per regolare il volume dello smartphone.

Ricordiamo che i tasti a stato solido sono previsti per l’arrivo solo su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Le varianti base 15 e 15 Plus continueranno a mantenere i tasti meccanici che conosciamo molto bene. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. Credit: ShrimpApplePro via Twitter