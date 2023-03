In futuro, i cinturini degli Apple Watch potrebbero essere dotati di funzioni smart senza precedenti. Stando ad un brevetto presentato da Apple nelle scorse settimane, l’azienda vorrebbe produrre cinturini in grado di avviare app in automatico, cambiare sfondi e molto altro. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Squadra che vince non si cambia! Nonostante Apple abbia lanciato il suo primo Apple Watch nel lontano 2015, i cinturini non sono mai cambiati. Certo, l’azienda ha proposto qualche nuova variante nel corso degli anni, ma in generale il meccanismo è rimasto lo stesso. Un vero refresh non è mai avvenuto. Presto, qualcosa di innovativo potrebbe arrivare in campo.

Apple Watch: i cinturini smart potrebbero arrivare molto presto

Come funzioneranno i cinturini smart per Apple Watch? Molto semplice! Cupertino vuole aggiungere un tag NFC ad ogni cinturino in modo che l’Apple Watch lo possa riconoscere e automaticamente svolgere determinate funzioni. Grazie a questa tecnologia, i cinturini potranno essere utilizzati per aprire applicazioni in automatico, per impostare automaticamente un particolare sfondo o, ancora, per permettere al dispositivo di distinguere i cinturini ufficiali da quelli falsi. In pratica, le possibilità sono davvero una miriade.

Ricordiamo che quanto appena detto è quanto emerso da un brevetto registrato da Apple qualche settimana fa. Non sempre ciò che viene brevettato da un’azienda ha un riscontro reale. Vi invitiamo, quindi, a prendere la notizia con le pinze. Per sapere se Apple deciderà effettivamente di realizzale il progetto, non possiamo fare altro che attendere l’uscita dei suoi nuovi smartwatch!

Ph. credit: Apple.com