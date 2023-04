E se la custodia degli AirPods non servisse solamente a proteggere e caricare gli auricolari? Sembra essere questa la domanda che si è posta Apple quando ha deciso di presentare il brevetto in cui ha mostrato varie possibilità in cui una custodia per AirPods può essere utilizzata. L’idea della casa è quella di rendere l’iconica custodia molto più funzionale aggiungendo un display touch e non solo! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Tutti amano gli auricolari AirPods per le sue qualità audio pazzesche e il funzionamento intuitivo. Apple sembra essere convinta che la custodia di ricarica degli auricolari non sfrutti il suo pieno potenziale. A ragione di ciò, ha provato a pensare come potrebbe essere se su di essa ci fosse un bel display touch. Le cose che si potrebbero fare sarebbero una marea!

Apple: custodia touch nel futuro di AirPods?

Apple sostiene che le custodie di ricarica degli auricolari wireless siano ingiustamente dei dispositivi passivi. In un brevetto recentemente presentato dall’azienda, viene mostrato come un display touch integrato nella custodia potrebbe aggiungere una marea di funzioni al prodotto. Il display potrebbe essere utilizzato per regolare il volume dell’audio, per cambiare canzone, per gestire app di musica. Nel brevetto, Apple parla addirittura di rendere la custodia sensibile a particolari gesti. Ad esempio, stringere la custodia potrebbe essere utile per passare dalla modalità trasparenza alla cancellazione attiva del rumore. In pratica, Apple ha grossi progetti per gli AirPods del futuro.

Per quanto possa essere bello immaginare degli AirPods con custodia di ricarica touch, dobbiamo dire che non ci sono certezze che diventi realtà. Non tutti i brevetti che vengono registrati dalle aziende, infatti, vedono un riscontro reale. L’unica cosa che possiamo fare è sperare. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: MacRumors.com