Il noto sito 9to5Mac è riuscito a mettere mani su interessanti informazioni riguardanti i futuri iPhone 15! Dopo aver mostrato i primi render CAD, ha deciso di approfondire su alcune delle caratteristiche che vedremo sui nuovi modelli. A quanto pare, la fotocamera sui modelli Pro e Pro Max sarà decisamente più grande e più sporgente rispetto ai modelli precedenti. Ecco i primi dettagli a riguardo.

Vi ricordate quando su iPhone 5 la fotocamera posteriore non sporgeva neanche un po’? Bei tempi, vero? Da allora, anno dopo anno, Apple ha iniziato a presentare smartphone con fotocamere posteriori sempre più voluminose e sporgenti. Sicuramente le qualità fotografiche sono migliorare, ma possiamo dire lo stesso dell’estetica? Stando ai render fedeli trapelati online nelle scorse ore, iPhone 15 Pro avrà una fotocamera enorme.

iPhone 15 Pro: ecco cosa succederà alla fotocamera

Apple programma di portare in campo un grosso miglioramento nei sensori fotografici degli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Questo, però, farà aumentare di molto le loro dimensioni. Stando a quanto emerso, le lenti sporgeranno più del doppio rispetto a quelle dei vecchi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max (che già hanno sensori molto sporgenti). La cosa interessante, inoltre, è che tra Pro e Pro Max, il primo sarà quello ad accusare di più il colpo. Questo, perché i soli modelli Pro Max monteranno una fotocamera periscopica che permetterà di ridurre le dimensioni. Ciò che è certo è che, su entrambi i modelli, verranno introdotte importanti novità per la fotocamera, ma ne varrà davvero la pena?

Gli iPhone 14 Pro sono stati a lungo criticati per le loro fotocamere troppo sporgenti. La scelta di Apple di continuarne ad aumentare le dimensioni sui modelli 15 Pro e 15 Pro Max potrebbe essere molto azzardata. Le qualità fotografiche saranno abbastanza soddisfacenti da far chiudere un occhio sulla questione? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: 9to5Mac.com