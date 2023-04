Volete un MacBook Pro che non costi troppo, ma quello con chip M2 non vi convince appieno? Se non avete fretta, vi conviene aspettare! Stando a quanto dichiarato dal noto Mark Gurman di Bloomberg, Apple sarebbe al lavoro su un nuovo modello di MacBook Pro a basso costo. Il prodotto sostituirà l’attuale modello con display da 13 pollici e chip M2. Come sarà?

MacBook Pro 13″ con chip M2 è stato molto criticato per le poche novità introdotte il design datato. Nonostante ciò, Apple continua a crederci. Differentemente da quanto molti pensavano, l’azienda continuerà a portare avanti la linea dei Pro a basso costo. Almeno un nuovo modello risulta essere già in lavorazione. Avrà più fortuna del predecessore?

MacBook Pro a basso costo: nuovo design e chip M3?

Sono poche le informazioni che abbiamo in merito al MacBook Pro “low-cost” in lavorazione. Gurman si è soffermato solamente a dire che arriverà. Non sappiamo se Apple opterà per un cambio di design o meno. Ciò che è certo è che monterà un chip di nuova generazione, probabilmente l’ancora non annunciato M3. Il dispositivo, seppur avrà un costo ridotto rispetto agli altri modelli Pro, garantirà comunque prestazioni degne del suo nome.

Il nuovo Pro a basso costo (prezzo inferiore ai 2000 euro) non è l’unico Mac in lavorazione. Sempre stando a quanto dichiarato da Gurman, a breve dovrebbe arrivare in campo anche un nuovo MacBook Air con display da 15 pollici. Questo, potrebbe essere annunciato già nel corso della WWDC 2023. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com